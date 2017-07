No tenía acompañante para el baile, así que llevó como ‘date’ a su carta de aceptación de Harvard

Priscilla Samey sabe muy bien lo quiere y lo consigue. La chica de sólo 17 años ha sido aceptada en varias de las universidades más importantes de Estados Unidos, incluyendo Harvard, a donde parece que asistirá en unos años. Sin embargo, tanto trabajo no le dio tiempo para pensar en otras cosas y, al llegar el día del baile escolar, se dio cuenta de que no tenía pareja.

Por supuesto, eso no fue un problema para esta chica quien, al no tener acompañante, decidió enfundarse en su vestido y llevar con ella a la carta de aceptación de dicha universidad. “No pude encontrar un hombre que me aceptara para ir al baile, así que llevo a la universidad que sí me aceptó”, escribió Priscilla en Twitter junto a la foto en la que le da un tierno beso a la misiva.

Aunque para ella fue sólo una broma, el tuit logró más de 29 mil retuits y más de 126 mil likes, además de cientos de comentarios aplaudiendo su independencia y claro, felicitándola por haber alcanzado una meta tan importante. Luego de que su mensaje se hiciera viral, la joven contó que también ha recibido cartas de Yale, Princeton, Columbia, Brown, la Universidad de Pennsylvania y Cornell.

¿Cuál es su secreto? Evidentemente, mucho trabajo, pero también ha dado un buen consejo a todas aquellas mujeres que desean sobresalir en sus estudios y que, como ella hace unos meses, preparan el ensayo que hay que enviar a las instituciones educativas como parte de los requisitos para entrar. “Mantente cerca de tus raíces y escribe un texto que refleje quién eres como persona”, contó a Mic.