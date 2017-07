La filosofía de vida de Georgina Rodríguez mientras Cristiano se encuentra en China La modelo ha publicado un poema de la artista Patricia Benito en el que muestra cómo afronta su día a día

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han finalizado sus idílicas vacaciones. El jugador del Real Madrid ha vuelto al trabajo tras realizar una minigira por China para atender unos compromisos profesionales con una marca deportiva, ausentándose en los primeros partidos de su equipo que disputa estos días la International Champions Cup en EEUU.

En este tiempo en el que la pareja lleva separada, la modelo ha subido a su Instagram Stories un texto de la autora Patricia Benito en el que muestra su filosofía de vida. "Vive, joder. Vive./ Y si algo no te gusta, cámbialo./ Y si algo te da miedo, supéralo./ Y si algo te enamora, agárralo./ Tengo que, nunca es un buen comienzo. No hagas nada que empiece con estas palabras./ Quiero, amor, me flipa, voy, puedo, es la mejor manera para construir tus frases, tus días y toda tu vida.", ha publicado.

Así, sus casi un millón y medio de seguidores han comprobado cómo la modelo afronta su día a día, con un texto lleno de positivismo y energía. La modelo estos días no se encuentra con el hijo mayor del futbolista, Cristiano Jr., que -tal y como podemos ver en el Instagram de Dolores Aveiro- se encuentra en Portugal.

Cristiano y Georgina viven distanciados estos días después de haber pasado una estancia familiar en Ibiza y rodeados, cada vez con más insistencia, de rumores de una próxima paternidad. El futbolista del Real Madrid dio la bienvenida a finales de junio a sus mellizos, Eva y Mateo, a quienes presentó poco después en las redes sociales.

Esto se une a los rumores de una posible boda, después de que la modelo comenzase a seguir a Vicky Martín Berrocal, Hervé Moreau o Pronovias, marcas que tienen algo en común: todas ellas son firmas especializadas en la confección de vestidos de novia.