Este increíble policía inició toda una odisea para regresarle a una niña el juguete que le habían robado

Evie Hendricks tenía dos “mejores amigos” muy especiales con los que pasaba casi todo su tiempo libre jugando. Sin embargo, hace unos días alguien entró audazmente al patio delantero de su casa y los robó sin tentarse al corazón. Su padre, sumamente indignado, publicó el video del ladrón en Facebook esperando que alguien lo reconociera y regresará los amados juguetes de su hija a casa. La publicación rindió frutos, y un increíble policía inició toda una odisea para que Emily y sus amigos pudieran estar juntos de nuevo.

"Evie puede pasar horas jugando con su dinosaurio y su dragón en el patio delantero. Lo que hace especialmente difícil escuchar que, durante un fin de semana, alguien se atrevió a entrar en nuestro hogar a robar los juguetes.” Declaró Emily, mamá de Evie, a la página Babble durante una entrevista. Fue por un simple capricho de su marido, que la pareja pudo ver al ladrón de juguetes en sus cintas de seguridad. “Realmente no esperábamos ver nada, pero la cámara capturó perfectamente a una mujer con largo cabello trenzado caminando por la acera antes de desviarse hacia nuestro patio y después salir caminando con los juguetes”, confirmó.

Aunque muchas personas podrían mostrarse furiosas al ver a alguien robándoles, Emily y Jason tuvieron que mantener la calma por el bien de su hija, ya que ella se encontraba a su lado al momento de descubrir el robo en las cintas de seguridad. “Es muy inquietante como adulto ver que alguien está tomando tu propiedad, así que ¿cómo le explicas esa sensación a un niño?”, dijo Emily a Babble. Por esta razón, los padres de la pequeña inventaron una gran historia y dijeron a Evie que sus dos amigos habían partido a una pequeña aventura.

El domingo por la noche, Jason decidió publicar el video de seguridad en su cuenta de Facebook, junto con una súplica a todos los usuarios:

"Mi hija juega afuera durante horas con sus dinosaurios y dragones", escribió. "Y ella lo ha hecho todos los días desde que tenía unos tres años. No importa si está lloviendo, nevando, o hay un sol abrasador. Ella disfruta cavar con sus juguetes y hacer cualquier cosa que contenga barro y muchas plantas. Debido a que los dinosaurios y dragones rara vez están limpios - y no les gustan los baños-, les pedimos que se queden afuera pues definitivamente no son "mascotas de casa". Fue muy triste cuando ella vino a mí esta mañana y dijo que dos de sus amigos favoritos habían desaparecido de las raíces del árbol donde ella jugó hasta las 9 pm el sábado por la noche.

Decidí investigar y revisar nuestro video de seguridad. Estoy muy sorprendido de encontrar a alguien entrando en nuestro patio para tomar los juguetes de mi hija. Espero que esta persona pensara que los juguetes necesitaban una pequeña aventura y los regrese pronto y espero que este dino y el dragón encuentren su camino de vuelta a su legítimo dueño ".

Sabiendo que los juguetes no valían mucho, los Hendricks no llamaron inmediatamente a la policía, pero eso no impidió que uno de sus amigos etiquetara a otro amigo, el sargento Robert "Bobby" Bagley, para ver si podía ayudar. Curiosamente, Bobby no sólo reconoció el área donde viven los Hendricks, sino que también logró reconocer a la sospechosa de la cinta. Así que, sin dudarlo un segundo, tomó su auto y se dirigió al lugar donde había visto a la mujer del video. “Llegué allí y vi al dragón tumbado en el suelo con un brazo roto”, dijo el policía a Babble.

Al tener dos hijos, Bagley quiso devolver el dragón a Evie, pero como ya era muy noche prefirió esperar hasta la siguiente mañana. Sin embargo más tarde, nació una increíble idea: darle al dinosaurio la aventura que los papás de Evie le prometieron y captar todo en fotografías para que ella pudiera ser parte de todo. Obviamente, debido a que una aventura se puede hacer más difícil con un brazo roto, su primer destino fue el Centro Médico Regional de Charles (que fue seguido con un viaje rápido para conseguir un super pegamento). Una vez que el dragón tenía ambos brazos en orden, Bagley llevó al dragón al gimnasio para una rehabilitación. Después de una visita a un lugar local de música y comida, para concluir la noche realizando algunas multas de tráfico.

Cuando Bagley regresó a la estación a la mañana siguiente, sus compañeros de trabajo supieron todo lo que él y su nuevo amigo habían estado haciendo toda la noche y un oficial compañero insistió en que el dragón debía concluir la aventura con un desayuno digno de un policia y le dio una enorme dona.

Ya con el sol puesto, el dragón aventurero regresó a casa con la familia Hendricks y Evie no cabía de la emoción por reencontrarse con su gran amigo. Tristemente, "Big Green Rex", el amigo del juguete, todavía no ha sido encontrado, lo que ha conducido a varias ofertas en Facebook para reemplazar al compañero de la pequeña Evie, sin embargo Emily insiste en que no es necesario ya que los esfuerzos del sargento Bagley han sido suficientes para llenar el corazón de la agradecida familia.