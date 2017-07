Dos bebés y una máquina reafirmante es todo lo que necesitas ver hoy para sonreír

El Internet está lleno de videos divertidos y muchos de ellos ni siquiera tienen tanto sentido, justamente como éste, el cual cuenta con tres protagonistas: dos bebés en pañales y una máquina que vibra para reafirmar los músculos. La premisa puede sonar simple, pero tal vez de ahí sea que este clip ya haya acumulado más de 90 millones de reproducciones en pocos días de haber sido compartido en Facebook.

Aunque no se conoce su origen, la encargada de hacerlo famoso fue la bloggera de Loving Ellie’s Belly, quien lo compartió en su página con el mensaje que dejó claro que a ella le encantaron las imágenes. “Demasiado adorables para describirlo, ¿no?”, escribió junto con el clip, el cual dura sólo unos cuantos segundos. En él, se puede ver a dos bebés trepados en dicha máquina en funcionamiento y, aunque en un principio parecen sorprendidos, después no pueden parar de reír.

Debido a la popularidad del video, muchas personas se preguntaron si eso no hacía daño a los pequeños, sin embargo, la chica se asesoró y comentó en su mismo video lo que le dijo el presidente de la Sociedad Pediátrica de Nueva Zelanda, David Newman. “Dijo que los bebés en el video no fueron lastimados… Sus cabezas se movían muy poco y lo que realmente se mueve es su tejido subcutáneo. Esa amplitud no daña su esqueleto”, explicó el experto.

Con eso claro, los seguidores de la chica siguieron compartiendo y disfrutando el video, el cual seguramente a ti también te robará una sonrisa una vez que le des play. ¡Disfrútalo!