Lo que estos policías hicieron para ayudar a un joven te derretirá el corazón

Sherry Lynn Hillard, mamá de un joven muy especial, compartió recientemente en su perfil de Facebook la increíble historia de tres policías que fueron más allá de su trabajo e hicieron todo lo que estuvo en sus manos por conseguir que John, diagnosticado con autismo severo, sobrepasara uno de sus colapsos nerviosos de la mejor manera posible.

La conmovida madre reconoció el gran trabajo de estos tres agentes que, más allá de juzgar a su hijo, intentaron comprenderlo y apoyarlo en uno de sus momentos más difíciles. Sherry explica a través de su publicación lo complicado que puede llegar a ser controlar a John cuando sufre colapsos nerviosos, ya que puede tornarse un tanto violento y su condición no permite que mida su fuerza con las personas que se encuentran junto a él en el momento. Gracias a esto, Lynn recibió como apoyo en su casa a 6 agentes diferentes en el lapso de una semana, sin embargo fueron 3 de ellos los que la motivaron a escribir lo siguiente:

“Con tanta negatividad mostrada hacia la policía últimamente, no pude dejar pasar la oportunidad de mostrar mi aprecio por la empatía que estos tres oficiales mostraron por mi hijo. No sabían mucho sobre el autismo, pero escuchaban y aprendieron mientras nos mantenían a salvo. También hicieron muchas preguntas para no cometer algún error. La crisis de hoy fue porque John quería vestirse como Joe en el programa “Las pistas de blue”, pero no puedo encontrar la misma camisa en ninguna parte."

"Después de darle un calmante, los oficiales se fueron y compraron una camisa azul y con marcadores de tela intentaron crear la camisa que John quería. Ese es el significado de esta foto, 3 oficiales yendo un poco más allá para ayudar a un adolescente severamente autista. Lamentablemente, no ha sido así, pero el hecho de que estuvieran dispuestos a hacer esto por mi hijo los hizo héroes ante mis ojos."

La publicación ha tocado los corazones de miles de usuarios, que se identifican con el sentir de Sherry y aplauden el acto de estos tres hombres, que más allá de hacer su trabajo, quisieron cambiar el día de esta madre y su hijo con un hermoso acto de bondad.

Gratamente podemos decir que esta conmovedora historia tuvo un final feliz, ya que, gracias al alcance que tuvo el post de Sherry, un grupo de diseñadores creó una replica idéntica de la playera que John tanto anhelaba y la envío sin ningún costo hasta su hogar; regalándole al joven y a su mamá un inmenso momento de alegría.