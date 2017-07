Brooklyn Beckham, ilusionado con la atractiva youtuber que descubrió Justin Bieber Según Page Six, el hijo de Victoria Beckham estaría saliendo con Madison Beer

Brooklyn Beckham tiene una nueva ilusión. Según publica Page Six del diario New York Post, el hijo de Victoria Beckham estaría manteniendo un romance con la youtuber Madison Beer. Brooklyn y Madison han estado viéndose hace unos meses. Asistieron juntos a un concierto del Summer Splash de NOW 99.7, el pasado fin de semana celebrado en Santa Clara, California, lo que hizo saltar las alarmas. Algunos testigos del concierto aseguran que les vieron besándose, pero no hay constancia de ello.

VER GALERÍA

El fin de semana anterior al concierto, fueron vistos juntos en Los Ángeles y hace poco más de un mes Brooklyn asistió a una cena de Madison, con motivo de su Wonderland Summer Issue, a principios de junio. A Madison Beer, estrella de Youtube, la descubrió Justin Bieber. El cantante se quedó prendado con su voz y lo hizo notorio en redes. De hecho, fue tal su interés que algunas personas les llegaron a relacionar, aunque Madison ha asegurado que nunca salió con Bieber y le considera "como su hermano mayor".

Madison está soltera desde que terminó su relación con Jack Gilinsky y la última relación oficial de Brooklyn fue la que mantuvo con Chloe Grace Moretz, que duró de 2014 a 2016.

VER GALERÍA

Al igual que Madison, Brooklyn es un joven influencer con 10,1 millones de seguidores en Instagram. El debut fotográfico del primogénito de los Beckham, el libro de fotos 'What I See', se ha convertido en viral. Un trabajo de Brooklyn con el que ha ganado tanto seguidores como detractores. Mientras su legión incondicional de seguidores defienden su juventud y el tiempo que tiene por delante para convertirse en un gran artista tras el objetivo, los más críticos han encontrado en Twitter e Instagram el mejor medio para cargar tintas contra las páginas de What I See. Una situación, precisamente a la que están expuestos muchos personajes públicos, no sólo por su repercusión mediática, sino por una fama que les viene heredada de sus propios padres.