Las ejemplares declaraciones de Nuria Tomás sobre su traumática ruptura con Gerard Piqué

Nuria Tomás siempre ha preferido permanecer en un segundo plano. La que fuera novia del futbolista Gerard Piqué cuando éste conoció a Shakira nunca ha querido rentabilizar ni exponer su historia de amor con el blaugrana que acabó de una forma inesperada. En 2010, Shakira y Piqué se conocieron durante el rodaje del videoclip del Waka Waka del mundial de Sudáfrica. Aunque ambos tenían pareja, Shakira puso punto y final a su relación con Antonio de la Rúa poco después y Piqué hizo lo propio con Nuria Tomás, la hija del empresario del jamón Enrique Tomás.

Nuria Tomás, que hasta ahora no había hecho ninguna declaración al respecto, ha reconocido a La Vanguardia que no le guarda ningún rencor, pese a lo doloroso de la situación. "Gerard es una buena persona y a las buenas personas hay que desearles lo mejor; hace años que la herida quedó cerrada y hace años que le deseo lo mejor". De hecho, cuando le preguntaron si baila cuando suena Shakira en la discoteca, no dudó en contestar con un contundente: "¡Claro que sí!".

En aquél momento Nuria ocupaba un lugar importante en la vida de Gerard Piqué con quien salía desde principios del año 2009. De hecho, un mes antes de conocer a Shakira el jugador revelaba en una entrevista que acudiría al Mundial con su novia y sus padres. Y en su biografía Viaje de ida y vuelta, editada en el año 2010, el defensa le dedicó unas palabras a la joven. En el mes de julio de 2010 fue cuando se desataron los rumores sobre un posible noviazgo entre el jugador y la cantante colombiana, sin embargo en agosto Piqué se marchó con Nuria de vacaciones a las islas griegas donde se les vio como una pareja de enamorados.

A lo largo de este tiempo, la actriz, que también tuvo una relación con el piloto Jorge Lorenzo, nunca ha hablado de sus relaciones. "Me han llamado muchas veces para pedirme entrevistas y siempre he rechazado hablar. No puedo negar que haya estado con una persona con dimensión pública pero yo nunca he hecho mi relación pública; me traicionaría a mí misma. No tengo nada que contar de mi vida privada y si no fuese actriz, tampoco sobre mi vida profesional. La diferencia con otra pareja es un apellido, los sentimientos son los mismos”.

Siete años después, Nuria se dedica al mundo de la interpretación y continúa ayudando en el negocio de su padre. Ha estudiado cuatro años interpretación en la escuela de Cristina Rota,y su carrera profesional la ha centrado en ese sector. La actriz acaba de participar en un rodaje internacional: “Tengo un pequeño papel en Bent, un thriller con Andy García, Sofía Vergara y Karl Urban. Viajé a Roma para rodar y ha sido fascinante vivir una producción de tal presupuesto". Nuria Tomás ha representado con éxito en Madrid la obra de teatro No Love No Sex, comedia que también produce a través de Nuqart, productora creada con su socia la dramaturga Queralt Riera, y ya prepara una comedia musical, Todos.