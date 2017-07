¡Los vecinos del año! Cuidaron a 'Pesesín' en la ausencia de su dueña y ahora todos conocen su historia

La historia de este pez está arrasando en Twitter, y es que la anécdota, a parte de ser sumamente divertida, resulta conmovedora al mostrar el lado amable de un grupo de vecinos que hizo su mejor esfuerzo por mantener en buen estado a la mascota de un habitante del edificio que había salido de vacaciones.

Pesesin es la mascota de una vecina -en su momento anónima- que pidió a sus compañeros de vivienda cuidar a su pez en su ausencia porque se iba a visitar a sus padres y no había logrado encontrar a alguien que se quedara con él. En su desesperación, la joven -que ya ha regresado de su viaje-, colocó la pecera en la entrada del edificio con una nota que explicaba lo siguiente: “¡Hola vecinos! Me voy unos días de vacaciones y no me dejan llevar a Pesesín. Necesito su ayuda para darle de comer (sólo se le debe dar una vez al día). Dejo comida y un calendario para saber cuándo comió. Muchas gracias".

Los vecinos vieron el mensaje y se solidarizaron al cien por ciento con el animal, ya que no sólo lo alimentaron -como lo pedía la nota-, sino que le cambiaron el agua y le compraron más alimento en caso de que no fuera suficiente el que su propietaria había dejado. En el calendario que dejó la preocupada dueña, se pueden ver notas de los vecinos que muestran su compromiso con “Pesesin”: “Se le cambió el agua a Pesesín el lunes 3 y mientras tanto estuvo nadando un poco en el lavabo (1ºD) ¡Pásala estupendo en tu viaje!". En otro comentario se puede leer: "Agua cambiada. Viernes 7".

Ahora, este famoso pez es la mascota de todo el edificio y su dueña no podría estar más agradecida. La historia se dio a conocer a raíz del tuit de Nuria, una de las vecinas del edificio, quien explicó la situación y dio seguimiento por medio de fotografías al cómico caso. La anécdota ha logrado llamar la atención de miles de personas que felicitan la acción de los habitantes del edificio, e incluso llegó a boca de la Policía local de Vallecas (Madrid), que se ha animado a tuitear la historia poniéndola como ejemplo de alternativa al abandono animal.