¡La familia crece y crece! Esta pareja adopta un perro cada que es su aniversario de bodas

Cada pareja tiene su manera especial de celebrar su aniversario de bodas, pero la de Neydi y Carlos Romero tiene un toque muy particular, pues implica hacer crecer la familia cada vez que llega esa fecha tan especial. La pareja ha decidido adoptar cada año a un perrito y hace unos días celebraron su tercer aniversario juntos.

Fue la hermana de Neydi, Odalis, quien compartió en Twitter algunas imágenes de la familia, con todo y su nuevo miembro, Chewy, un perrito que pertenecía a un amigo que, por alguna circunstancia, ya no podía cuidarlo, así que la pareja pensó que sería buena idea agregarlo a la manada conformada por Teddy y Capitan, primero en esta tradición. “Carlos trajo nuestro primer perro, fue una sorpresa para mí. Siempre habíamos hablado de tener uno y me lo regaló de primer aniversario”, contó Neydi a The Dodo.

Cuando cumplieron dos años de estar juntos, llegó a su vida Teddy, un cachorro que rescataron con desnutrición y algunas enfermedades pero que, con el tiempo y mucho amor, pronto se recuperó y se adaptó perfecto a la familia. “Creo que tenerlos les ha enseñado a los dos mucho sobre amor y paciencia. Espero que otros se sientan inspirados para adoptar a un perro. Hay muchos ahí afuera que lo necesitan”, aseguró Odalis, quien siente que estos tres animalitos son sus sobrinos.

Por lo pronto, la pareja no piensa en hijos, así que se concentran en estos peluditos con los que conviven todos los días y de los que aprenden mucho. Aunque cada uno tiene su personalidad, los tres son muy cariñosos y se llevan de maravilla, lo que hace más sencilla la convivencia. En cuanto al siguiente aniversario, la pareja ha platicado la idea de parar en cinco perritos y después, convertir su hogar en un refugio para que otros puedan adoptar a uno de estos amigos de cuatro patas.