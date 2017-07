El baile más sorprendente de Piqué... ¡y no es una canción de Shakira! El futbolista ha compartido con sus seguidores un clip en el que muestra otro de sus talentos que nada tiene que ver con darle al balón

No todo es darle patadas al balón. Gerard Piqué ha demostrado que también tiene talento fuera del campo de fútbol y que se le da igual de bien la faceta artística. Siguiendo los pasos de Shakira, que sin duda es una buena maestra, el deportista se ha puesto frente a la cámara para interpretar una de las canciones que ha sido un boom en todo el mundo. Y no está firmada por la colombiana.

PPAP Una publicación compartida de Gerard Piqué (@3gerardpique) el 10 de Jul de 2017 a la(s) 9:17 PDT

Para cumplir con algunos compromisos de su equipo, Piqué ha estado en Catar, Singapur y ahora ha llegado a Japón donde ha compartido con sus seguidores uno de los momentos sin duda más divertidos de este tour. No todo es trabajo, claro. El nombre de Piko Taro quizá no les suene a muchos así de primeras, pero si decimos Pen-Pineapple-Apple-Pen la cosa cambia. Es uno de los fenómenos virales más potentes después del Gangnam Style y ha recorrido el mundo entero gracias a su ritmo pegadizo, su letra, que es casi como un trabalenguas, y una coreografía ante la que no te puedes quedar sentado.

En el vídeo que Gerard ha grabado con su creador se les puede ver a los dos, ataviados para la ocasión, interpretando este tema. El futbolista lleva un foulard con estampado animal y unas modernas gafas, mientras que Taro lleva un atuendo dorado, también con detalles animales. El divertido clip ha causado sensación y en apenas unas horas ha acumulado más de un millón de reproducciones –nada que ver eso sí con los casi 86 que tiene el vídeoclip original-. ¡Nunca habíamos visto así a Piqué! Ha compartido además una imagen en la que se le ve con el artista y en la que escribe: "Piqué&Piko".

Tras esta gira asiática, Gerard se unirá de nuevo a la pretemporada del Barça para preparar la temporada que tiene el equipo por delante, a las órdenes de Ernesto Valverde. Jugarán en Estados Unidos contra la Juventus, Manchester United y Real Madrid en la International Champions Cup y también contra el Chapecoense en el Trofeo Joan Gamper. Shakira por su parte ha estado estos días en el evento filantrópico Global Citizen, en Hamburgo, en el marco de la reunión de líderes del G20, donde dio un concierto con el grupo Coldplay.