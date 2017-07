Hicieron match en Tinder hace 3 años, ahora la app los mandará a Hawái para su primera cita

Quién dice que las aplicaciones para encontrar el amor no funcionan…por lo menos para conseguir una maravillosa primera cita. Josh y Michelle hicieron match en Tinder hace poco menos de tres años, pero como suele pasar en esta aplicación, sus mensajes podían pasar meses sin ser contestados. Con muy buen humor se intercambiaron pretextos para no responderse con meses de diferencia hasta ahora, cuando Josh dio a conocer la conversación y Tinder les hizo una oferta que no pudieron resistir: elegir el lugar en donde querían conocerse y el viaje sería cortesía de la aplicación.

“Un día voy a conocer a esta chica y va a ser épico. Fíjense en las fechas de nuestros mensajes de Tinder”, escribió Josh en su cuenta de Twitter junto a algunas capturas de pantalla de sus conversaciones –si así se les puede llamar-. Como pasa regularmente en esta app de conquista, Josh comenzó con un simple “Hola Michelle” el 20 de septiembre del 2014, la ocupada chica no contestaría sino hasta ese noviembre: “Perdón, se acabó mi batería”. Con muy buen humor, Josh le respondió al otro día: “Wow, lo encontraste muy rápido. Yo regularmente me tardo cuatro meses en encontrar mi cargador”.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Ella buscó en Twitter a alguien que la acompañara a una boda… Tres años después, ha llegado al altar con ese extraño

No te puedes perder la reacción de este papá al descubrir el sexo de su nuevo bebé tras tener 4 hijas

Ese sería el inicio de una serie de mensajes en los que cada uno pone excusas para no contestar y lo hacen siempre con algunos meses de distancia. Al enterarse de esto, Tinder publicó en su cuenta de Twitter: “Es momento de que se conozcan en la vida real. Tienen 24 horas para decidir en qué ciudad será su primera cita y los mandaremos ahí”. Ni tardos ni perezosos, los enamorados han elegido: “Después de un largo debate sobre su increíblemente generosa oferta, nuestra primera cita de ensueño es en Hawái. ¿Nos vemos en Malawi, Michelle?”, escribió Josh. Tinder respondió: “¡Aloha! Los mandaremos a Malawi, pero no pueden tardar dos años en hacer sus maletas”.

Qué tal, ya no suena tan descabellado regresar a contestar esa conversación que dejaste en vista hace algunos años. Quién sabe, tal vez ahí está tu verdadero amor…o un viaje gratis a Hawái.