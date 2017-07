La actriz hizo una escapada con sus amigas David Bustamante desvela el motivo de su sonrisa, mientras Paula Echevarría se mueve al ritmo de su última canción El artista comentó en la radio cómo está pasando estos primeros días de verano

Están disfrutando de unas vacaciones diferentes y por separado. David Bustamante y Paula Echevarría aparecieron juntos por última vez el pasado mes de junio en la comunión de su hija Daniella–desde que se hiciera pública su separación el pasado mes de abril no habían vuelto a coincidir en público- aunque después tomaron de nuevo caminos distintos. Mientras que David sigue inmerso en su gira de conciertos Amor de los dos y pasa unos días con su hija, Paula está con sus amigas en Madrid y también ha hecho una pequeña escapada a Marbella.

El intérprete ha lanzado además un single nuevo Lo pide el alma y para hablar de él y de cómo se encuentra estuvo en el programa Dial tal Cual (Cadena Dial). “A partir de ahora voy a cantar la canción en los conciertos, es un aperitivo porque voy a hacer un disco”, una noticia excelente para sus incondicionales que tendrán así material inédito de su ídolo. David comentó que este tema es muy optimista y tiene fuerza, la misma que tiene él ahora mismo. “Estoy bien, contento y con fuerza. Realmente tengo muchos motivos para sonreir. La gira, mi trabajo, me hace sentirme feliz, tranquilo y muy querido” comenzó.

Y desveló lo que ahora es más importante para él. “Me está escuchando el motivo de mis sonrisas que es mi hija Daniella, que está con los abuelos en mi pueblo. Os quiero muchísimo. Me he pasado unos días increíbles, ahora estoy trabajando, pero pronto vuelve papá” señaló. En las redes, David compartió estos días algunas imágenes de su niña, de la que habla con mucho orgullo y un amor infinito. “Daniella es una mujercita ya que va a cumplir nueve años y es una persona super agradable y super cariñosa” respondió cuando le preguntaron cómo lleva la niña el inmenso cariño de los fans. “A ella le encanta que me quieran los fans, porque con el papá pegajoso que soy así la dejo tranquila. Estoy todo el día dándole besos y abrazos” contó.

Su gira de conciertos le deja algo de tiempo libre, pero ¿en qué lo emplea? Comentó que ahora no hace tanto deporte como antes, aunque no lo ha dejado por completo. “Ha sido un año diferente para mí, hay personas que con el estrés se les cierra el estómago y eso que ganan. Intentaré buscar de nuevo la mejor versión de mí, estoy haciendo deporte” explicó. Además dijo que “la gente es bastante cruel con estas cosas y faltan al respeto cuando ven a alguien pasado de peso”. “Hacen un flaco favor porque hay gente con problemas y hacen sentirse a las personas muy mal, hay que dejar de criticar porque todos tenemos nuestro corazón” señaló.

“Ojalá que pierda estos doce kilos. Me conocieron durante mucho tiempo así, soy un poco boomerang. Hay momentos en que estás más inspirado y otros en los que pierdes la iniciativa y la rutina de hacer deporte. Detalló que entre sus aficiones están jugar al golf, al paddle, hacer paddlesurf... y estar con su tesoro. “El tiempo libre lo vuelco en mi hija. Juego a las cocinitas, la llevo donde me pide, estar, verla crecer, verla cómo se dirige a mí... eso me hace completamente feliz. Es el amor de mi vida”.

Mientras David se concentra en sus conciertos (tiene más fechas a finales de julio y también en agosto), Paula ha pasado unos días de rodriguez en Madrid. Se ha relajado en la piscina de su casa, ha salido de compras y también ha estado en el concierto de Sting con sus amigas. Además estos días ha compartido con sus seguidores su escapada a Marbella, donde ha presumido de figura en biquini, ha hecho algún tratamiento en el spa y ha bailado al ritmo del último tema de David. “¡Sin poder parar de bailarla! ¡La canción de las vacaciones! Enhorabuena David Bustamante” escribe junto a las imágenes.