Hablando de generosidad, esta perrita sorprendió a su dueña al compartir su cobija con un cachorro sin hogar

Lana hoy tiene la fortuna de contar con un hogar, pero hace sólo unos meses, esta perrita vivía en las calles y sabe lo que es pasar frío y hambre durante las noches. Con sólo 8 meses de edad, la cachorrita llegó a un refugio en donde fue adoptada por Suelen Schaumloeffel, quien hace unos días compartió una historia que dejó ver cómo los animales no olvidan y son más generosos de lo que creemos.

La chica, originaria de Brasil, notó que Lana dedicaba tiempo para sacar una parte de su cobija por las rejas que separan su jardín de la calle, así que decidió investigar y, al ver la razón, tuvo que documentarla y compartirla con sus conocidos en Facebook. La imagen mostraba a Lana recostada en una esquina de la manta adentro de la casa mientras que, afuera, un perrito callejero descansaba en la otra parte.

“Pensé, ‘qué hermoso lo que hizo por su amiga’. Mi mejor amiga de cuatro patas me recordó algo muy importante: la generosidad”, comentó Suelen a The Dodo luego de que su foto fuera compartida más de 25 mil veces. Junto a la imagen, la chica escribió unas lindas palabras recordando lo importante que es ayudar a los demás, una lección que curiosamente, recibió de su perrita. “Juro que cuando lo vi, me emocioné con tanta generosidad. ¿Puede un perro ser más solidario y racional que nosotros que nos decimos humanos?”, preguntó ante lo que acababa de ver.

Sobre Lana, Suelen no tiene más que cosas buenas que comentar y está feliz de haberla elegido en el refugio, pues a su lado ha aprendido muchas cosas, pero sin duda, esta lección que le ha dado, ha sido la más significativa. “Es el perro más lindo que he conocido. Algunas veces olvidamos la diferencia que podemos hacer en la vida de alguien, ella me lo recordó”, comentó la orgullosa dueña de esta perrita que es todo un buen ejemplo de bondad.