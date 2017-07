Meadow Walker reaparece más guapa que nunca a sus 18 años y convertida en modelo La bellísima hija del fallecido Paul Walker ficha por la agencia de modelos Women's Management de Nueva York

Desde la trágica muerte de su padre, el actor Paul Walker, en noviembre de 2013 a causa de una accidente automovilístico, Meadow Walker se ha limitado a compartir numerosas fotos preciosas con su padre. La hija del fallecido actor no quiere ser presa de los focos y ha optado siempre por mantener su vida privada en la más absoluta intimidad. La hija de Paul Walker ha medido con cautela cada una de sus apariciones y solo lo hacía ante el público para hablar sobre la fundación que ella misma creó en honor a su padre, The Paul Walker Foundation.

Sin embargo, ahora Meadow, a sus 18 años, ha reaparecido más guapa que nunca en su cuenta de Instagram casi un año después de la última vez que la vimos en la red social. Fue el 20 de julio de 2016 cuando colgó un bonito recuerdo de una foto de ella con su padre en una piscina cuando era una niña. La joven ahora ha decidido estrenar su nueva mayoría de edad en redes y lo ha hecho con una bonita foto de su inusual belleza, en la que muestra cuanto ha crecido la hija de Paul. Vestida con un top blanco y unos vaqueros, aparece en un bello plano mirando fijamente a la cámara mientras trata de quitarse el sol de los ojos.

Meadow ha heredado el atractivo de su padre, que sin duda estaría muy orgulloso de la bella mujer en la que se ha convertido. Sus más de 1,3 millones de seguidores han aplaudido su reaparición en redes. “Preciosa”, “Tu padre estará muy orgulloso de ti”, “Un angel hermoso’, “Tan guapa como tu padre”, han sido algunos de los muchos elogios que ha recibido Meadow, que el pasado 4 de noviembre cumplió 18 años. Entre los mensajes figura el del compañero de su padre en la saga Fast & Furious Tyrese Gibson: "Hola ángel. Te envío amor y luz. Felices vacaciones”.

Recordemos la conmovedora carta que Meadow escribió a su padre que se hizo viral: "Cuando era pequeña me enseñaste a andar, me enseñaste a sonreír y me enseñaste a no rendirme nunca. Lo amaba incluso antes de saber lo que era el amor. Era mi héroe. ¡Mi héroe REAL! ¡Siempre estará en mi corazón! Se me llenan los ojos de lágrimas al escribir esto. Te has ido, ¡pero no te olvidamos! D.E.P. papá”.

Convertida en modelo

Meadow Walker es en la actualidad una bellísima modelo que ha fichado por la prestigiosa agencia de moda Women Management de Nueva York, agencia que lleva en la actualidad a Cara Delevingne y que está detrás de la imparable trayectoria de Carmen Kass, Mariacarla Boscono, Natasha Poly, Daphne Groeneveld, Sam Rollinson o Anna Ewers. Sus medidas 79-58-84, sus 1'77 cm de estatura, unos impresionantes ojos verdes y una melena de color castaño la hacen digna sucesora de la belleza de su padre.