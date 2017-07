Ryan Reynolds y su divertida manera de ayudar a una fan... ¡a superar su ruptura! Su admiradora publicó un fotomontaje sustituyendo la imagen de su exnovio por la del actor y él no dudó en contestar

Cuando Gabi Dunn, una joven que acababa de romper con su novio, decidió recurrir a la edición fotográfica para sustituir a su expareja por Ryan Reynolds en algunas fotos, probablemente solo trataba de superar la ruptura mostrando su sentido del humor. Lo que seguramente Gabi no esperaba es la respuesa que obtendría al publicar las imágenes, un comentario intentando animarla... ¡escrito por el propio Ryan!

Gabi utilizó el Photoshop para insertar, junto a su propia foto en su baile de fin de curso, la imagen de un elegante Ryan Reynolds vestido de esmoquin en el lugar donde, en la instantánea original, estaba su expareja. "Mi novio y yo rompimos pocos días después del baile de graduación, así que he decidido 'retocar' un poco las fotos", comentó en Twitter al compartir las imágenes, y no dudó en mostrar su obra al intérprete canadiense.

El actor y marido de Blake Lively, muy activo en las redes sociales y siempre pendiente de sus fans, vio el fotomontaje y no tardó en contestar a su admiradora. "La próxima vez deberíamos ponerme con Photoshop en su foto del anuario", comentó el protagonista de Deadpool con mucho sentido del humor, añadiendo el hashtag "NotemetasconGabi". Su conversación se ha hecho rápidamente viral.

Pero la historia no acabó ahí. Parece que al exnovio de Gabi, Jeff, no le hizo mucha gracia la broma de Ryan y también decidió responder. "Lo gracioso es que ahora ya no voy a ir a ver Deadpool 2. Mis 11 dólares serán para Kevin Hart", escribió, incluyendo junto a su mensaje la fotografía original en la que Gabi y Jeff posan juntos.

En cualquier caso, no hay duda de que, ahora, esta foto del baile de fin de curso tendrá para Gabi un significado muy especial (y muy diferente al que tenía en un principio). ¡Ryan Reynolds no deja de sorprendernos!