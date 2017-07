Cristiano comparte fotos de sus vacaciones con todos menos con Georgina, ¿embarazada?

Días después de que Cristiano Ronaldo anunciara su nueva paternidad, el astro del futbol disfruta de unas vacaciones junto a su familia numerosa, en la que no ha faltado su hijo mayor, Cristiano, los mellizos Eva y Mateo, su novia, Georgina Rodríguez, así como su madre, Dolores Aveiro. El futbolista del Real Madrid ha viajado a Ibiza para dar comienzo a sus vacaciones estivales.

Desde la isla balear, el futbolista portugués ha compartido en sus redes varias fotografías junto a algunos de sus acompañantes, sus tres hijos. Además de los pequeños, hemos sabido que Cristiano también está disfrutando de sus vacaciones con su madre, Dolores Aveiro, y con su hermana Katia, quienes han compartido imágenes como éstas en sus respectivas cuentas de Instagram.

La novia de Cristiano, Georgina Rodríguez, es la única persona que no aparece en Ibiza, pero sí está en la isla. ¿El motivo? Se especula que podría ser un posible embarazo de la modelo. A su vez, Look asegura también que otro de los motivos de su ausencia sería un herpes labial con el que prefiere no posar en las fotos.

La historia de la nueva paternidad de Cristiano Ronaldo continúa. El diario portugués El Correio de Manha ha confirmado el supuesto embarazo de Georgina Rodríguez, actual pareja del futbolista, Según este medio, Georgina estaría embarazada de cuatro meses de una niña que nacería en el mes de noviembre. Unos rumores comenzaron el pasado mes de mayo, pero que de momento ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido la noticia.

Hace dos años el jugador hablaba de la felicidad que le había aportado la paternidad. De hecho aseguraba en la revista FHM que su intención era ampliar la familia: “Nunca pensé que algo me podría cambiar tanto. Quiero tener más hijos, siempre se lo estoy comentando a mis amigos y compañeros de equipo. ¿Cinco hijos? ¿Seis? ¿Por qué no? Creo que tengo las condiciones para poder tenerlos y me apetece. Entonces comentaba “¡Queda buscar la mujer adecuada!”. Y ha aparecido Georgina, con quien podría aumentar la familia.