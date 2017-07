La triste historia detrás de este perrito abandonado en el aeropuerto de Las Vegas que ahora tendrá un final feliz

Con sólo tres meses de nacido, Chewy, un pequeño chihuahua, fue abandonado adentro del aeropuerto de Las Vegas. Afortunadamente, una persona lo vio a tiempo y, junto a él, una nota en la que la dueña explicaba las razones por las que había tomado una decisión tan difícil para ella pues, aquel animalito recién nacido, había sido su apoyo y compañero en un momento muy difícil de su vida.

“¡Hola, soy Chewy!” Mi dueña estaba en una relación abusiva y no pudo comprarme un boleto de avión para irme con ella. No quería dejarme con todo su corazón, pero no tuvo otra opción”, comenzaba el texto escrito a mano que conmovió a la persona que halló al animalito que, además, presentaba una herida, la cual también se explicaba en la carta. “Mi ex novio pateó a mi perro cuando estábamos peleando y ahora tiene un gran golpe en la cabeza. Probablemente necesite un veterinario. Amo a Chewy muchísimo. Por favor, cuídalo”.

La persona que encontró a Chewy, de quien no se sabe nada más, lo llevó al Connor an Millie’s Dog Rescue, refugio en donde su fundadora, Lindia Gilliam, los recibió personalmente y, al conocer toda la historia, se conmovió tanto, que lo aceptó de inmediato, le dio atención médica y decidió hacer algo por ese pequeñito. Tras verlo mejor, decidió contar cada detalle de lo ocurrido en su cuenta de Facebook y así lograr dos cosas. La primera, que Chewy tuviera un nuevo hogar lleno de amor y dos, que su antigua mamá supiera que se encuentra a salvo.

“Estamos tratando de hacerle llegar el mensaje de que el perrito está bien, que ella hizo algo muy valiente y que Chewy está a salvo y tendrá una excelente vida”, contó Gilliam que, desde que publicó la tierna imagen del cachorro, ha recibido cientos de solicitudes para poder adoptarlo. Por supuesto, como todo proceso, lleva tiempo y tanto ella como su equipo de trabajo están haciendo lo posible porque este perrito encuentre el hogar de sus sueños.