La imagen más tierna de Cristiano Ronaldo con sus tres hijos El deportista ha compartido una foto en la que posa por primera vez con sus mellizos y con su hijo mayor Cristiano Jr.

Apenas unos días después de publicar la primera imagen de sus hijos recién nacidos, Cristiano Ronaldo ha compartido con sus seguidores otra fotografía en la que se ve a su numerosa familia. En ella, está sentado con su hijo Cristiano a su lado y cada uno tiene en brazos a uno de los mellizos: él, a Mateo y su hijo mayor, a Eva -se ve que lleva una camisita rosa-. “Bendecido” escribe el deportista junto a la tierna foto, que es la primera en la que reúne a sus tres retoños. Se ve en ella la mirada cómplice que intercambia el futbolista con su hijo Cristiano, que tiene ya siete años y que se ha convertido en hermano mayor, algo que, a juzgar por su expresión, le hace muy feliz. ¡Un precioso momento en familia!

El deportista está disfrutando de unas merecidas vacaciones tras una intensa temporada en los terrenos de juego y ha enseñado algunos detalles de estas, como quién le acompaña en estos días de descanso. En una instantánea que ha compartido se le ve presumiendo de abdominales con el también futbolista José Semedo, con quien jugó en el Sporting de Lisboa y al que le une una buena amistad.

A finales del mes de junio, el futbolista del Real Madrid confirmó el nacimiento de sus mellizos a través de un comunicado en su página de Facebook, tras abandonar la Copa Confederaciones en la que competía con la Selección portuguesa -perdieron contra Chile-. “He estado al servicio de la selección nacional, como siempre sucede, en cuerpo y alma, incluso sabiendo que mis dos hijos habían nacido. Lamentablemente no hemos logrado alcanzar el principal objetivo deportivo que queríamos, pero estoy seguro de que seguiremos dando alegrías a los portugueses. El Presidente de la Federación Portuguesa de fútbol y el seleccionador nacional han tenido hoy una actitud que me ha conmovido y que no olvidaré. Estoy muy feliz de poder estar finalmente con mis hijos por primera vez", escribió.

La esperada foto del reciente papá con sus niños no se hacía esperar. "Muy feliz de poder sostener a los dos nuevos amores de mi vida", comentaba Cristiano junto a la imagen en la que se le veía con los bebés en brazos. Su mirada de orgullo decía más que las palabras. Los pequeños habrían venido al mundo el pasado 8 de junio convirtiendo al futbolista, que mantiene una relación con la española Georgina Rodríguez, en padre de familia numerosa.

Tras las vacaciones, se conocerá el destino del futbolista, ya que se dijo que podría estar pensando en cambiar de ciudad y equipo, enfadado por el trato recibido tras conocerse que tendrá que declarar por un supuesto fraude fiscal -está citado el próximo 31 de julio-. A este respecto, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, declaró: “Lo único que hay que hacer es esperar. Estamos encantados con que esté en el Madrid. No contemplo la hipótesis de que se vaya. Es el mejor que tenemos, el mejor del mundo. Es íntegro y cumplidor con sus deberes. He hablado con (Jorge) Mendes –su representante- y de momento no hay que preocuparse más de lo debido”.