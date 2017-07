Cristian Castro, 'avergonzado' tras separarse durante su luna de miel Se casó el pasado 23 de mayo en México con la joven violinista Carol Victoria Urbán

23 de mayo de 2017: Cristian Castro se casa por tercera vez. 21 de junio de 2017: Cristian Castro se separa por tercera vez. El cantante mexicano ha confirmado que vuelve a estar soltero tras romper con Carol Victoria Urbán durante su viaje de novios. “Sí, fue en la luna de miel, por así decirlo, rompimos 28 días después de casarnos, así que realmente una vergüenza, me avergüenzo, sí, pero si así se ha presentado el destino… Yo cumplí, traté de estar bien con y ella, y creo que ella también trató de estar bien conmigo, pero simplemente no pudo ser”, explicó en un programa de la televisión argentina.

“Estoy consternado porque esto no es un juego. Me la juego muy rápidamente por el matrimonio y por el amor y, de repente, no sale que nos podamos llevar bien”, contó.

Según señaló, la ruptura no ha estado motivada por terceras personas, simplemente, han decidido separarse porque “no nos conocemos bien”. “No nos dimos tiempo para conocernos bien, esa es la versión real, y por eso pasaron las cosas, los malos entendidos que no estaban previstos”, concluyó.

Los desencuentros entre la pareja se produjeron durante su luna de miel por Europa. De hecho, la última foto en la que aparecen juntos es del pasado 21 de junio en Zúrich, Suiza.

El cantante ha decidido abrirse una nueva cuenta de Instagram bajo el nombre de Mr. Castrou en la que comparte imágenes de su nueva vida de soltero rodeado de amigos.

La madre del artista se opuso desde el principio al matrimonio de su hijo, tal y como reveló en un programa de televisión: "No me pareció correcto (ir a la celebración). No estoy de acuerdo en cómo procedió Cristian haciendo todo apresuradamente. Ni su abuela, que lo ha querido tanto, ha tenido en cuenta (la invitación al enlace)".

La boda tuvo lugar en la Hacienda de Xcanatún de Yucatán tras una romántica pedida. El cantante publicó un anuncio en el diario mexicano Reforma donde se veía la imagen de dos anillos de compromiso y el siguiente mensaje: “Carol Victoria: ¿Te quieres casar conmigo?". Añadía su firma: Cristian Castro.

Poco después, sorprendió de nuevo a su pareja en mitad de un concierto, entregándole el anillo de compromiso. Se arrodilló ante su pareja y le preguntó: "¿Te casarías conmigo?". Tras la respuesta afirmativa de esta, ambos se fundieron en un romántico beso. "Para mí no hay mujer más hermosa que tú, te agradezco tu amor, te agradezco el cambio que vas a hacer en mí", afirmó. A continuación dedicó a su prometida la canción Después de ti, ¿qué?, un tema que ahora, tras su reciente divorcio, adquiere un gran significado.