La divertida reacción de este papá al enterarse que su hija de 5 años tiene novio

Hay un momento que no es fácil para muchos papás, el conocer al hombre que competirá por el corazón de su hija. Esto se hace más difícil cuando la enamoradiza chica tiene nada más y nada menos que cinco años. En este divertido clip que corre por la red se puede ver al blogger, Quis, al enterarse que su hija, Daliyah, tiene un novio. Por supuesto, la niña jamás pensó en pedirle permiso a su papá antes de dar el sí a su nuevo amor, algo que tiene devastado a Quis.

“¿Quién demonios es Cameron?”, pregunta entre la risa y la consternación el divertido papá. “Mi novio”, enuncia la niña para que no quede lugar a ninguna duda. “¿Quién te dijo que podías tener un novio? ¿De dónde salió esto? ¿Hace cuánto estás con él?”, cuestiona Quis que no quiere dejar ningún detalle fuera ante la mirada atónita de la pequeña.

La relación es una nueva, apenas de dos días, por lo que Daliyah no imaginó que habría ningún problema. En la cabeza de la niña, los planes de ser novios consisten en ir al parque juntos saliendo de la guardería. “No me gusta esto, ¿quién te dijo que tuvieras un novio?”, continúa el papá, “¿Cuántos años debes tener para tener un novio?”, la nena responde que 20, “Hay mucho camino antes de que llegues a eso”. Así poco a poco, la niña solo ve con extrañeza a su papá que no puede creer que la niña de sus ojos ya esté de enamorada. “¿Te trata bien? ¿Te compra las mejores cosas? ¿Tiene un trabajo?”, finaliza el consternado padre. Diviértete con este clip.