El tierno mensaje sobre un panda de peluche con el que este niño conmovió a los vendedores de una tienda

Puede que para un adulto un oso de peluche no sea tan importante, pero para un niño puede representar mucho, por eso, cuando la mamá de Leon Ashworth, de 10 años, no pudo comprarle un panda de felpa que vieron en el supermercado que frecuentan, le sugirió que escribiera una nota pidiendo que nadie lo comprara hasta que ella tuviera el dinero.

Entusiasmado, el chico originario de Liverpool, Inglaterra, tomó al peluche, lo colocó en una caja y ahí escribió lo mucho que deseaba a Pandy, como lo bautizó. “Mi mamá no tiene suficiente dinero y va a comprarme a Pandy el siguiente viernes. Por favor no lo compres, pues eso me haría llorar. Muchas gracias, de un futuro comprador”, puso a lo largo del empaque de cartón para después, retirarse a casa junto con su madre y esperar que la táctica funcionara.

Ese mismo día, uno de los miembros del staff de la tienda, David Bateman, notó el texto y se lo compartió a sus compañeros, junto con los que tuvo la brillante idea de comprar el peluche y buscar a través de las redes sociales al pequeño que tanto lo deseaba. Gracias a que Debbie Ashworth, madre de Leon, vio las fotos en Facebook, se enteró del lindo detalle, que la conmovió muchísimo pues, como después contó, no han sido tiempos fáciles para la familia.

Tras hacerse popular la historia, Debbie reveló en la misma red social que hace poco sufrió la pérdida del bebé que llevaba en el vientre y había tenido que enfrentarlo mientras sacaba adelante a su familia, sobre todo a Leon, quien también estaba triste por la situación. Tras reunirse con el grupo de vendedores y recibir a Pandy, el niño aseguró que era el mejor día de su vida e incluso sugirió a su madre que el dinero que iba a usar para comprar el juguete fuera donado a una institución que apoya a mujeres que, como ella, han tenido que enfrentar una pérdida similar.