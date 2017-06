Un héroe también en la vida real: Ryan Reynolds cuenta cómo salvó la vida a su sobrino

Uno de los papeles más recientes y a la vez más populares de Ryan Reynolds ha sido su interpretación como Deadpool. En la película del mismo nombre, el actor canadiense interpreta a un peculiar superhéroe que, si bien se acerca más al prototipo de antihéroe, consiguió conquistar al público. Anteriormente, Ryan ya había experimentado lo que es tener "superpoderes" poniéndose en la piel de Linterna Verde en el año 2011. Está claro que el intérprete es un perfecto superhéroe... pero no solo en la gran pantalla.

Ryan Reynolds también ha salvado, en el mundo real, la vida de una persona muy importante para él: su sobrino. Al parecer, el pequeño necesitó que le practicaran la reanimación cardiopulmonar y, afortunadamente, el actor, que sabía cómo hacerlo, estuvo en el momento y el lugar adecuados. Así lo ha contado él mismo a través de las redes sociales: "Hace algunos años estuve en un curso de reanimación cardiopulmonar de la Cruz Roja", comienza diciendo. "¡Y terminé salvando la vida de mi sobrino porque sabía cómo hacerlo!", revela.

Concienciado de la importancia de tener este tipo de conocimientos, el actor ha hecho ahora un nuevo curso centrado esta vez en la ayuda a los más pequeños: "Ayer hice un curso para actualizarme, enfocado en reanimación cardiopulmonar para niños y bebés. Solo son unas pocas horas y además es bastante divertido. Gracias, Dan de Viva First Aid, por la clase", ha comentado junto a esta fotografía.

No es el único que se ha animado a hacer un curso de estas características. Su mujer, la actriz Blake Lively, también ha publicado una fotografía junto a los muñecos de su clase: "Para todas las mamás y papás de ahí fuera: no sabéis cuánto os recomiendo esto, he dado una clase de reanimación cardiopulmonar centrada en niños y bebés. Buscad en Google 'Clases de RCP cerca de mí' y veréis un montón de anuncios. A todos los que aún no lo habéis hecho os encantará. Es muy útil para adquirir conocimientos, herramientas y algo de tranquilidad", ha escrito.

No es de extrañar que Ryan y Blake se preocupen tanto por conocer los primeros auxilios para los peques. Los actores, que se casaron por sorpresa en 2012, son padres de dos niñas: James, nacida en 2014, e Ines, que vino al mundo el año pasado.