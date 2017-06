La despedida más triste de estos mini-novios de solo 9 años

Si crees que tú has protagonizado las rupturas más desgarradoras, es porque no has visto la despedida de estos niños. Merce y Maylee se conocen desde que tenían solamente dos años y desde siempre han dicho que son novios, pero a su corta edad –apenas nueve años- se tuvieron que enfrentar a una triste separación. El papá de Merce consiguió un trabajo en California, por lo que su familia se tuvo que mudar de Luisiana, provocando la despedida más tierna de las redes sociales.

Con camisas a juego de su uniforme de la clase de hip hop y un abrazo desgarrador, los pequeños se dijeron adiós. “El novio de mi hermanita se está mudando y su despedida es la cosa más triste”, escribió Haylie, hermana mayor de Maylee. “Cuando Maylee se enteró que nos íbamos a mudar, ella dijo: ‘Mi vida se ha acabado. Se supone que me voy a casar con Merce. ¿Cómo me voy a casar con él si está en California?’”, narró el papá de Merce –y culpable directo de la mudanza- a Yahoo.

@hayliebri

En las imágenes, mientras Maylee se ve completamente inconsolable, su príncipe azul intenta consolarla antes de darle un fuerte abrazo. El último adiós se dio acabando su recital de baile, en lo que en definitiva, podría haber sido la escena de una película romántica. En menos de 5 días, la historia tiene 57,575 retweets y casi 200,000 me gusta.

En definitiva, la red no estaba tan devastada por una ruptura desde que se anunció el divorcio de Brad Pitt y Angelina Jolie. Solo podemos esperar que estos dos enamorados se reúnan en unos años para continuar su historia de amor.