Estaba en la lista para ser sacrificada, la rescataron y sólo dos semanas después dio a luz a 18 cachorritos

Ava fue llevada a un refugio en Missouri con la intención de sacrificarla. La perrita, mezcla de Golden Retriever y Chow parecía no tener ninguna esperanza, hasta que Ashlee Holland acudió a aquel lugar buscando una nueva compañía. Al llegar al sitio y enterarse que Ava sería puesta a dormir por falta de espacio, supo inmediatamente lo que debía hacer.

“Era su único recurso. Ningún perro merece ser puesto a dormir sólo por espacio”, contó la chica a People. Ella sabía que la tarea no sería sencilla, pues su nueva amiga no venía sola, ya que estaba a pocas semanas de dar a luz, uno de los motivos por los que nadie había querido adoptarla antes. Con un poco de incertidumbre, pero con las mejores intenciones, Ashlee, con ayuda del Midwest Animal ResQ, organización que la ayudó con los trámites, se llevó a casa a la futura mamá.

Aunque no sabía nada de cómo ayudar a Ava con el proceso, Ashlee se asesoró muy bien y, cuando llegó el momento de recibir a los nuevos bebés, se sintió lista… aun cuando no sabía cuántos serían. El 25 de junio, la perrita comenzó con la labor de parto y durante un rato su dueña la ayudó con la salida de no uno, ni dos… si no de siete perritos, quienes nacieron sanos y felices.

Tras la salida del que se pensaba que era el último, Holland limpió a la orgullosa mamá, la vendó y se fue a dormir, pero vaya sorpresa que se llevó cuando, a la mañana siguiente, ocho perritos más descansaban al lado de Ava, quien lucía exhausta. “Tuve que preparar a mis hijos para la escuela de verano y, cuando regresamos, ¡había otros tres cachorros. Esta mamá es increíble!”, narró Ashlee. “Es sorprendente, increíble. No solo salve una vida, salve 10”.

Ahora, la labor de Ashlee es encontrarle un feliz hogar a cada uno de esos perritos y lo está haciendo junto con la misma organización que la ayudó con la adopción de Ava que, mientras tanto, disfruta de sus nuevos bebés y los cuida como toda una experta. Por supuesto, la mujer no quiere que ninguno de estos cachorros sufra lo mismo que su madre, así que cuidará que cada uno tenga una familia que lo ame siempre.