Michael Bublé, al borde del llanto en su primera aparición pública tras la enfermedad de su hijo

Michael Bublé y su familia han pasado por momentos muy duros en el último año. El canadiense y su mujer, Luisana Lopilato, tuvieron que luchar junto a su hijo Noah, que fue diagnosticado de cáncer. Pero el tiempo ha puesto las cosas en su sitio y tras seguir un tratamiento el cantante anunció que el pequeño se encuentra mejor. El complicado trance familiar hizo que el artista permaneciera alejado de los escenarios y alfombras rojas para dedicarse por completo al niño.

Después de siete meses de eventos y apariciones canceladas, el cantante ha vuelto a la vida pública al ser condecorado con el Premio de las Artes Escénicas de Canadá. Una ceremonia que no ha querido perderse y donde ha dado un conmovedor discurso de agradecimiento que no ha dejado indiferente a nadie. Lo pronunció con la voz entrecortada, conteniendo las lágrimas en más de una ocasión: "Mi vida entera está inspirada por lo que mi familia me hace sentir. Mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanas, mi mánager...", decía visiblemente emocionado.

Una publicación compartida de Jeannette Brink (@jeanbrink1971) el 28 de Jun de 2017 a la(s) 8:17 PDT

"No tengo palabras para describir cómo me siento, a veces decir 'te quiero' no es suficiente, porque lo que siento es mucho más. Mi vida también está inspirada en cómo me hace sentir mi tierra, mi Canadá", añadió, antes de hacer referencia clara a uno de los peores momentos de su vida. "Estoy aquí con total humildad, porque me han permitido ser uno de sus representantes musicales y que me han ortorgado este honor en lo que ha sido un momento emocionalmente difícil para mi familia. Agradezco el amor y el apoyo que me han dado y me llena de orgullo cada vez que soy capaz de estar en un escenario y decir: 'Mi nombre es Michael Steven Bublé y soy canadiense’", finalizó ante la gran ovación del público.

Otros premiados durante la ceremonia, que continuará con una gala en la noche del jueves, son los actores Michael J. Fox y Martin Short, que hablaron en su discurso de aceptación por el premio a una vida de lo mucho que Canadá les había inspirado y apoyado.

Michael Bublé acudió a la entrega de premios junto a su mánager y su familia, así lo compartió en su discurso, pero no posaron juntos. Luisana lo ha confirmado a su manera publicando en Instagram una imagen en la que se aprecia el precioso vestido que lució, una especial noche también para ella en la que su marido recibía el premio más importante que puede recibir un artista canadiense. Michael había sido el elegido por estos galardones el año pasado pero, debido a la situación familiar, tuvo que perderse el evento.

VER GALERÍA

Michael y Luisana contrajo matrimonio en 2011 en una impresionante boda formada por tres celebraciones diferentes (e internacionales) y tuvo a Noah dos años después. En 2016 nació Elías, su segundo hijo, que no evitó que Michael y Luisana parecieran envueltos en una luna de miel perpetua –que no estaba exenta de pañales, horas sin dormir y todo lo que implica tener a dos bebés en casa-. La enfermedad de Noah, que con solo tres años fue diagnosticado de cáncer, sacudió a su familia y a sus seguidores, que fueron los primeros en mostrar su apoyo incondicional hacia ambos artistas.

También el mundo de la música mandó sus mensajes de ánimo hacia la pareja tras cada una de las cancelaciones que Michael Bublé tuvo que hacer durante el último año: "Mandamos a Michael y su familia nuestros mejores deseos", decía el director de BBC Music Bob Shennan después de que el intérprete canadiense se viera obligado a decir adiós a su actuación en los BBC Music Awards de diciembre.