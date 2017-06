Se hicieron amigos en el kínder y ahora han llegado hasta el altar, ¡de esos amores de envidia!

Uno de los primeros recuerdos de Matt Grodsky es cuando tenía sólo 3 años y, enfrente de toda su clase, declaró que un día se casaría con Laura Scheel, una de sus amigas más cercanas en aquellos tiempos. Aunque, claro, en ese momento no lo decía con conciencia de lo que significa el matrimonio, el pequeño no estaba nada equivocado y, hace poco, ha unido su vida a esa chica con la que hace más de una década compartió juegos y risas.

Aunque durante varios años perdieron contacto, fue en la preparatoria que, gracias a un amigo, volvieron a encontrarse y a recordar aquellos tiempos. Poco a poco, la amistad fue creciendo, hasta que un día comenzaron a salir y, cuando se dieron cuenta, ya eran una pareja y estaban planeando juntos su boda. “Estaba enamorado de Laura cuando éramos niños y todavía lo estoy”, contó Matt en la cuenta de Instagram The Way We Met, en donde las personas comparten cómo conocieron al amor de su vida.

La historia de Matt y Laura ha llamado mucho la atención, sobre todo por la tierna forma en la que él habla de su amor infantil y recuerda que, desde aquel entonces, ya admiraba las muchas cualidades de quien hoy es su mujer. “Hay un video en el que se ve a otros niños abriendo los regalos de cumpleaños de Laura, todos, menos ella. Esa era su personalidad a los tres años. Sencilla, compartida e interesada en las pequeñas cosas. Mientras la veía soplar las velas, no sabía que seríamos amigos toda la vida o que sería su novio”, escribió el chico sobre Laura.

Juntos tienen recuerdos tan lindos como el haber jugado en columpios, a las escondidillas y perseguirse en el parque y ahora, han sumado uno más: la propuesta de boda, la cual no pudo tener mejor escenario que el salón de clases del mismo kínder en el que se conocieron. “Todo el camino hasta ahí ella me preguntaba por qué estaba tan ansioso”, recordó Matt, quien unió su vida a la de Laura en diciembre pasado inspirando todo aquel que conoce su historia pues, ¿quién no quiere un amor de toda la vida?