Como de película, este sobreviviente de cáncer se casó con la chica de la que se enamoró a los 10 años Tras vencer por tercera vez la leucemia, logró casarse con el amor de su vida

Hay historias de amor que parecen sacadas de un guion de Hollywood, como la de Joey y Caylee. La vida de Joey Renick no ha sido fácil, desde que tenía tres años fue diagnosticado con leucemia, pero sería esta terrible enfermedad la que lo llevaría a conocer al amor de su vida. Cuando solo tenía 10 años, asistió a un campamento para chicos con este padecimiento en donde conoció a Carole Anne, otra paciente de cáncer, que iba acompañada de su hermana, Caylee Miller. “Me enamoré de ella a primera vista”, ha dicho el chico a People. Pero el camino hasta su ‘y vivieron felices para siempre’, no sería fácil.

Desde aquel primer encuentro, se mantuvieron en contacto, especialmente después del fallecimiento de Carole Anne, tragedia que los unió aún más. No vivían cerca y no se podían ver tanto como hubieran querido, así que aunque Joey se había enamorado de Caylee desde que era un niño, no tenían una relación romántica.

Las cosas se pusieron más complicadas, cuando en el 2011 Joey recaía en la leucemia que había sufrido durante su niñez, cuatro meses después se animaría a pedirle una cita a Caylee. Esos primeros meses fueron los más complicados, cuando Joey tenía que estar hospitalizado o estaba demasiado enfermo para salir de su casa. Caylee cree que la experiencia que tuvo con su hermana la ayudó a sobrellevar esos duros momentos.

Fue en el 2015 cuando Joey se armó de valor y le pidió matrimonio a la chica de la que siempre estuvo enamorado. En un desafortunado giro del destino, el cáncer regresaba por tercera vez cuando estaban en los preparativos de la boda. Todo tuvo que ser cancelado, para que Joey pudiera recibir tratamiento de quimioterapia y un trasplante de médula ósea.

Un año después del tratamiento y con toda su familia como testigos, Joey y Caylee lograron llegar al altar en una ceremonia por demás emocionante. “Su futuro me da miedo, pero ahora estamos juntos y eso es todo lo que importa”, ha dicho la enamorada novia ante este amor de película.