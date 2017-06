¡La edad no es límite! A los 80 años, este señor decidió retomar sus estudios de primaria

Ambrosio Malpartida Malaverde es un anciano peruano de 80 años, tras perder la pierna en un accidente de coche decidió entrar en el Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización de Perú. La doctora Jem Paredes quedó tan impresionada con este admirable señor, que decidió publicar su historia en su perfil de Facebook.

Facebook: Jem Paredes

En la publicación cuenta cómo Ambrosio llegó a su consultorio preguntando por la tuberculosis, ya que necesitaba investigar para una tarea que la escuela le había asignado. Esto le causó mucho impacto, pues no podía creer que un anciano de 80 años decidiera terminar sus estudios en la primaria y quiso compartir su ejemplo con el mundo.

Ambrosio llegó hasta tercero de primaria, ya que muchos factores no le permitieron llegar más lejos, sin embargo él logró conseguir trabajo en oficinas como cualquiera, pero la idea de no haber completado sus estudios no le gustaba y tomó la decisión de ser un ejemplo a seguir para muchas personas que tal vez no se atrevían a hacerlo como él.

"Gracias a Dios tengo inteligencia y me he desempeñado en muchos cargos, pero usted sabe que la pobreza no permite estudiar. Cuando tienes tu familia, te olvidas. Recién ahora puedo hacerlo”, ha contado el señor a la doctora. “Yo soy muy sensible, no sé por qué. Quisiera ser un espejo de las señoritas, en mi clase hay muchas de 14 años y no saben leer. Mi preocupación es ésa, ¿cómo puede haber señoritas que no han ido a estudiar?”, explica el señor que demuestra que la edad nunca es un límite cuando de aprender se trata.

Mira el video aquí: