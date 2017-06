El tierno momento en el que Mickey y Mimi se comunican que no puede oír con señas

Bien dicen que Disneyland es el lugar más feliz del mundo, pues es una tierra en donde los sueños se vuelven realidad. Si no lo crees, tienes que ver este video en el que Mickey y Mimi deciden ir más allá de su habitual saludo para poder comunicarse con un pequeño muy especial. El niño, que no fue identificado por cuestiones de seguridad, no puede escuchar y asistió al parque con la organización Olive Crest. Ahí pudo encontrarse con sus personajes favoritos. Lo que nunca esperó es que ellos se comunicarían con él a través del lenguaje de señas robándole la más encantadora de las reacciones.

En el video que dura apenas unos segundos, se ve al chico encantado con Pluto, mientras Mickey y Mimi, -agachados para verlo a su altura-, lo esperan pacientemente. Cuando voltea a verlos, ellos están listos para darle un lindo mensaje. “Te queremos. Es lindo conocerte”, es el mensaje que los dos personajes le hacen a través de señales que les fueron instruidas por una de las personas de la institución que llevaba al niño.

Con una enorme alegría y cariño, el niño no puede sino acercarse a darle un abrazo y un beso a Mimi, agradecido de que hayan podido comunicarse con él. Esta reacción no pudo haber sido más sorpresiva, pues según explican personas de Olive Crest, el pequeñito prefiere no tener contacto físico y es difícil que se deje tocar. Heidi Riehl, vocera de la organización, ha compartido a Inside Edition lo importante que este gesto fue para el niño, pues en ese momento sintió que sus personajes favoritos hablaban el mismo idioma que él.