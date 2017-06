Paula Echevarría posa de lo más sexy tras ‘quemar todo lo malo’ en la noche de San Juan La actriz ha aprovechado la noche más mágica y corta del año para pedir nuevos deseos

Tras vivir el pasado fin de semana uno de los días más especiales de su vida durante la comunión de su hija Daniella y acompañada por el cantante David Bustamante- del que lleva separada desde abril-, la actriz Paula Echevarría ha disfrutado de unos días de tranquilidad en su casa de Madrid.

A través de sus redes, la asturiana ha mostrado sus tardes de descanso en la piscina- donde la hemos podido ver de lo más sexy con una imagen muy natural en la que aparece tomando el sol- y cómo ha disfrutado de una de las noches más mágicas del año: la de San Juan.

La actriz, a pesar de no estar en la playa de su querida Candás, quiso continuar la tradición con una pequeña hoguera casera. “¡La tradición no falta! ¡Feliz noche de San Juan! #QueSeQuemeTodoLoMalo #QueSeCumplaTodoLoBueno” escribía junto a una imagen de su fuego.

Esta semana, Paula volvía a estar en el foco informativo tras ser relacionada sentimentalmente con el empresario venezolano Nicolás Toth. “Es una noticia sin pies ni cabeza, y que no tiene ningún tipo de fundamento. Realmente estoy sorprendido y no sé de donde viene esto. He visto a Paula dos veces en mi vida, no tenemos nada que ver, ni siquiera tengo su teléfono. Tenemos amigos en común y la he visto dos veces en mi vida y ahí ha quedado”, confesaba el joven.

Una relación que la propia actriz se encargaba de desmentir de manera tajante a través de un comunicado. "Estas informaciones no tienen fundamento", explicaba tras la difusión de la noticia en el programa Vive la vida de Telecinco.