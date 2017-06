¡WOW! Rosa López presume de cuerpazo en biquini La joven está en uno de sus mejores momentos personales y profesionales tras sacar a la venta su nuevo álbum y estrenar su docu-reality

La cantante Rosa López vive en la actualidad un dulce momento profesional tras estrenar docu reality y sacar su último disco a la venta Al fin pienso en mí, proyectos que le han devuelto la sonrisa. Tras reconocer que ahora ha dejado a un lado los miedos e inseguridades que durante años le han acompañado, Rosa ha querido dar un paso más y mostrarse- en estos días de altas temperaturas- en biquini.

La granadina, que aparece estupenda con un biquini negro con el borde en fucsia, ha recibido todo tipo de aplausos de sus fans y seguidores de Instagram, red en la cual ha compartido este selfie veraniego. ‘¿Miedos? Vida… UNA’, ha escrito acompañando la imagen.

“Tremenda”, “espectacular” o “cuerpazo” son algunos de los piropos y calificaciones que Rosa ha obtenido. Y es que el trabajo de la cantante en el gimnasio ha tenido sus resultados. Solo unas horas antes, compartía otra instantánea en la que aparecía perfecta entre pesas y tacones.

Una publicación compartida de Rosa Lopez (@rosalopezoficial) el 23 de Jun de 2017 a la(s) 7:38 PDT

- Rosa López : 'Lo único que me falta por hacer es tener un hijo'

Parece que la extriunfita ha dejado a un lado sus confesiones más duras- entre las que se encontraban el bulto que se había encontrado en el pecho y los motivos por los que estuvo a punto de abandonar su carrera profesional- para centrarse en las cosas buenas que le pasan y que aún están por venir. Y es que, tal y como confesaba recientemente a María Palacios en La red social de María: "Lo único que me falta por hacer es tener un hijo". Aunque no tiene pareja estable en la actualidad, Rosa no está cerrada al amor: "No es que quiera estar soltera. Ya llegará".