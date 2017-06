¡Dándolo todo! Esta pequeña se volvió la estrella en su actuación de fin de año por una divertida razón

Hay gente que nace para ser estrella y Sophia Neshin, de sólo 4 años es parte de ese grupo. Si no nos crees, sólo tienes que ver el video de su presentación de fin de curso, en el que resaltó por la pasión que le imprime al show que preparó junto con el resto de sus compañeros. La pequeña fue la más feliz al cantar uno de sus temas favoritos, How Far Will I Go de Moana, cinta que la emocionó desde el primer día que la vio.

Según contó su madre, Michelle Neshin, en Facebook, no podía dejar de compartir el video del momento en el que se ve a su niña entregándolo todo, aun cuando la canción es en realidad una balada. "Cuando se supone que la última canción es tranquila y no recibiste las instrucciones", escribió la feliz mamá en la descripción del clip, el cual ha sumado hasta ahora más de 14 millones de reproducciones.

Luego de la popularidad que ganó Sophia, Michelle contó a ABC News que muchos padres le confesaron que dejaron de grabar a sus propios hijos para enfocarse en la niña, pues era imposible no darse cuenta de las ganas que le ponía al tema. Y claro, la pequeña está encantada con la atención pues, según asegura su madre, desde siempre ha mostrado amor por cantar y bailar, aun cuando nadie la está viendo.

Parece ser que ha nacido una estrella y ambas están felices de que el mundo se haya contagiado con la alegría de esta pequeñita que disfruta tanto de la música. De hecho, Michelle, quien está sorprendida con la increíble reacción que han tenido las redes sociales ante su video, ha invitado a la gente a seguirlo compartiendo y así, regar un poquito de la energía que desborda su hija.