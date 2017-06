¿Adivinas su edad? ¡Nunca creerás cuántos años tiene y cómo logró verse así! ¿Su secreto? Ni un gramo de azúcar

Carolyn Hartz cuenta con un cuerpo ideal para usar bikinis y una tez brillante que muchas mujeres, décadas más jóvenes, sólo podrían soñar. La madre de tres hijos, abandonó el azúcar hace 28 años, después de ser adicta a los dulces, y hoy a sus 70 años asegura que fue la mejor decisión que pudo haber tomado.

La admirable señora habló recientemente con FEMAIL sobre sus mejores secretos de belleza y salud para mujeres de todas las edades. "Muchas mujeres post 50 piensan que no es posible mantener una forma y peso razonables cuando llegan a los 50 años o más", dijo la fundadora de SweetLife. "Incluso hablo con mujeres que están en sus 40's y que han tenido hijos y piensan que no pueden recuperar su cuerpo después de tener bebés."

La señora Hartz, que tiene 70 años, asegura que aunque puede ser un poco más difícil mantenerse en forma después de los 40, todavía puede lograrse si realmente quieres trabajar en ello. "Sabemos que nuestro metabolismo se alenta a medida que envejecemos, pero esto significa que tenemos que tomar el control y tomar decisiones más saludables y trabajar un poco más", dijo al medio australiano Daily Mail. "Creo que es muy importante ser conscientes del tipo y de la cantidad de alimento que se come. Volverte consciente de lo que ingieres es un factor enorme”, aseguró.

La guapísima madre terminó su relación con el azúcar hace 28 años y ahora cocina sus propios dulces y postres con suplementos más saludables y nutritivos, como el xilitol -extracto del abedul-, la harina de almendra y la harina de coco. Algunos de sus tips para llegar a los 70´s con un aspecto envidiable son incluir frutas, verduras y proteína diaria en tu dieta. “Siempre incluyo proteína en cada comida ya que me ayuda a sentirme satisfecha y ayuda a estabilizar mis niveles de azúcar en la sangre” confiesa en su página de Internet. “Me encantan mis golosinas y no me privo. Yo como dos trozos de chocolate negro cada noche”, confiesa.

También asegura que el sueño es crucial y que es sumamente importante dormir por lo menos ocho horas cada noche para que la piel se mantenga en buen estado. "Lo he hecho durante la mayor parte de mi vida y ahora la investigación demuestra que es esencial para una buena salud obtener este número de horas", afirma en sus redes sociales. "Es cuando nuestro cuerpo sana y rejuvenece."

Esta increíble abuela suele dar conferencias con la intención de motivar a más mujeres a seguir su ejemplo y comparte con ellas todas sus rutinas de belleza -que no son nada difíciles- para que todas tengan la oportunidad de seguir el mismo régimen de cuidado que ella lleva a cabo en su piel desde que tenía 17 años. "Nunca voy a la cama sin limpiar y quitarme el maquillaje e hidratar cada noche especialmente alrededor de los ojos y el cuello", comparte . 'Llevo protector solar todos los días bajo mi maquillaje y nunca me expongo al sol.” Para las mujeres de entre 20 y 30 años, la Sra. Hartz aconseja vivir la vida al máximo, siempre con una mente positiva y sin preocuparse por la edad. “Hay que aprender a ver el vaso siempre medio lleno en vez de medio vacío y entender que los días siempre son parcialmente soleados, nunca nublados”.