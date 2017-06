Solo tiene 9 años, pero esta niña ya sigue los pasos de su ídolo Celine Dion

Sus papás son tan fans de Celine Dion que su hermana se llama Dion y ella Celine, no, no es una broma. Los jueces de America’s Got Talent tampoco lo creían cuando vieron a una adorable niña de 9 años llegar a la competencia de talentos. Por supuesto, al conocer ese detalle, era claro que la pequeña iba a intentar seguir los pasos del ídolo de su familia sobre el escenario. Pero no sería tarea sencilla, pues la voz de la canadiense es difícil de igualar, sobre todo en una canción tan difícil como My Heart Will Go On.

Al preguntarle cómo es que sus papás descubrieron que podía cantar, la niña contó cómo un día mientras iba con su papá en el coche, comenzó a interpretar el famoso tema de Titanic. Ante las constantes referencias a la cantante canadiense, Simon Cowell no pudo evitar reírse un poco a costa de Mel B, quien todavía no había hilado todas las referencias que dejaban claro que la pequeña Celine cantaría algo de su ídolo.

Desde el backstage, sus papás y su hermanita esperaban nerviosos para ver qué tal lo haría la nena durante la audición del programa, a pesar de que ella había admitido ya que con estar ahí había cumplido su sueño. Para sorpresa de todos, cuando la música comenzó, quedó claro que tal como la Celine famosa, su versión mini, también puede cantar y tiene pulmones muy potentes. Tanto que logró poner de pie al auditorio al escucharla interpretar la famosa canción.

Mientras su mamá derramaba algunas lágrimas de emoción, el público se entregó a Celine. Lo más curioso es que todavía no se sabe si pasó a la siguiente etapa del programa, pero ya ha logrado conquistar a todos con un video que se ha hecho viral.