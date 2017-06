Mónica Cruz no se pierde el espectáculo de su 'jefe': ‘¡Qué grande eres Tatín!’

“Tatín” o “jefe”, así llama Mónica Cruz a Joaquín Cortés. La actriz fue bailarina profesional de Joaquín Cortés durante más de siete años y desde entonces mantiene una amistad muy especial con el bailaor. Anoche acudió a su último espectáculo en el teatro Rialto Madrid, Esencia, con el que amenizará al público madrileño hasta el próximo 25 de junio. Con un vestido muy veraniego multicolor, la hermana de Mónica Cruz comentó en redes lo maravilloso que fue volver a verle actuar: “Gracias @joaquincortesworld por esta noche tan especial. Que maravilla!! ❤️#teatrorialto#esencia #QuegrandeeresTATIN”

Y es que Joaquín y Mónica son grandes amigos. A principios de junio, la actriz publicaba una imagen con él y en el pie de foto se podía leer “cuanto te quiero jefe...❤”. Ninguno de los dos suele faltar en los momentos memorables de su vida. Cortés fue uno de los invitados que no se perdió la fiesta por el 40 cumpleaños de Mónica Cruz. En una de las imágenes que se publicó en redes se pudo ver a Mónica bailando flamenco en compañía del bailaor y rodeados de una multitud de personas que les jaleaban: “Anoche tuve un flashback… bailando con el jefe, Joaquín Cortés. Qué ilusión verte de nuevo”, escribía la actriz y bailarina en su cuenta de Instagram. Durante siete años la hermana de Penélope estuvo recorriendo los escenarios de medio mundo como miembro de su compañía de baile.

Mónica será una bailarina de flamenco en 'Velvet'

Ahora la actriz se enfrentará a lo que mejor sabe hacer: bailar flamenco. Monica Cruz tendrá un papel muy especial en Velvet: será una bailaora flamenca muy famosa que acude a las galerías para renovar su vestuario. La actriz ya ha empezado el rodaje y está muy ilusionada y nadie mejor que su "jefe" para darle unas clases. Mónica empezó a finales ce mayo y sigue con los ensayos de baile. "A tope, clases de baile, ensayos con ellos, Ya casi todo el verano estaré trabajando", dice Mónica que todavía no puede creerse el papel que le han dado: "Una ficción y con el regalazo de que tengo que bailar. Redondo, no me lo creo todavía, estoy super feliz".