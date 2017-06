Sus alumnos recaudaron más de 11 mil dólares para ayudarla a cumplir su 'bucket list'

Cuando Michelle Wistrand, maestra de lenguas en octavo grado en la pequeña ciudad de Tomball,Texas, le comunicó a sus alumnos que había sido diagnosticada con cáncer y sólo le quedaban de dos a cinco años de vida, los increíbles adolescentes decidieron tomar acción y a pesar de la triste noticia, darle a su maestra una buena razón para sonreír.

Facebook: Michelle Wistrand

Los estudiantes de octavo grado supieron por boca de su amada maestra algunos de los puntos de su “bucket list” que aún no había podido cumplir, y determinados a regalarle un poco de alegría, iniciaron una recaudación de dinero para ayudar a Wistrand a viajar con su familia. Cindy Nolen, madre de Mickey Nolen, de 14 años, dijo que su hijo estaba tan afectado por el diagnóstico de su maestra, que junto a otros compañeros, decidió comenzar una página de GoFundMe titulada "Together We Can Wistrand Anything" para recaudar dinero y enviar a la profesora a su viaje soñado. Wistrand, de 55 años, le dijo a sus estudiantes después de comunicarles el diagnóstico, que siempre había deseado ver las secuoyas en California y nadar en el Océano Pacífico.

Los estudiantes recaudaron más de 11 mil dólares( aproximadamente 198 mil pesos) para ayudar a su maestra a cumplir la “bucket list”. "Lloré y lloré", dijo Wistrand en una entrevista a ABC News. "Me siento bendecida y estoy tan agradecida de tenerlos en mi vida. No podría haber tenido estos viajes, no había manera. Me hacen volar con su bondad”.

Wistrand, de 55 años, fue diagnosticada con leiomiosarcoma, un cáncer del tejido muscular blando y decidió compartir las noticias con su clase; "Fue entonces cuando les dije que tenía unos dos o cinco años en ese momento", dijo Wistrand. "El salón se puso bastante callado. Estaban llorando y yo también, entonces decidí contarles sobre mi lista de deseos”, dijo la maestra a ABC. En tres días, Mickey Nolen y sus amigos, Amanda Skivington, Alana Lee y Colton Richard, recaudaron 3,500 dólares (63 mil pesos). Ahora tienen más de $ 10,700 (192,600 pesos) de donantes de GoFundMe y $1,000 (18,000 pesos) de ventas de camisetas , dijo Cindy Nolen.

Wistrand pudo viajar a California con su familia y viajará más adelante a Michigan para ver el follaje de otoño y a Iowa para visitar a su hijo en invierno.