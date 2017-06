Tras 6 años de no verse, este soldado se reencontró con el perro que le salvó la vida

Hay lazos inquebrantables, sobre todo los que se dan en circunstancias extremas. Esto lo sabe muy bien David Herrera, un exmarine, que después de ocho años de no ver al perro que le salvó la vida en Afganistán, pudo reencontrarse con su amigo. Los años han pasado y ni el perrito ni David son los mismos, pero su amistad sigue tan firme como el primer día. Si no lo crees, solo tienes que ver el video del encuentro que te robará el corazón.

“Pasé 7 meses en la guerra con este perro de detección de explosivos y él salvó mi vida y la vida de otros marines y navales los últimos años. No lo he visto desde que regresé de Afganistán en mayo del 2011. Ahora se ha retirado, está parcialmente ciego y más viejo pero supo exactamente quién era cuando me olfateó. Kash N060. Gracias Kane por dejarme venir a visitarlo. Te extrañaba amigo”, escribió el exmarine junto a una serie de imágenes en las que se le ve con el perrito en su época de servicio activo y al momento de su reencuentro.

Lo mejor, es el video que acompañó esta publicación que fue compartida por Love What Matters en Facebook. En él se puede ver al perro de lo más emocionado al reconocer a David, y al exmarine muy conmovido por la reacción de su excompañero de tiempos difíciles. Aunque no vivieron los mejores momentos durante la guerra, se puede ver que su amistad es algo que los dos recuerdan con enorme cariño.