¿Odias las filas? Este cajero de súper ha hecho que todas las chicas quieran formarse sólo para verlo

A nadie le gusta perder el tiempo formado en filas y menos, en las de supermercado, sin embargo, este chico de Chihuahua está haciendo que todos los días acudan cientos de mujeres sólo para verlo trabajar como cajero en una famosa tienda de autoservicio. Su nombre es Irvin Villatoro y ya es conocido en redes sociales como “el sexy cajero”.

“La gente ya está esperando a formarse para comprar su mandado y formarse en mi fila. Es muy padre, me motiva mucho, que la gente me diga que se quiere tomar una foto conmigo, es algo muy padre”, comentó Irving a Excélsior luego de que sus fotografías se volvieran virales y lo convirtieran en todo un fenómeno en social media. Y es que, aunque no era su intención hacerse famoso, el joven comenzó a publicar imágenes de su día a día en Facebook sin pensar en el gran alcance que tendría.

Momentos tan cotidianos como cuando está cobrando a un cliente o subiendo algunas cajas a un carrito, llamaron la atención de sus ahora fans, sin embargo, ya adentrándose en su perfil, se pueden encontrar videos de sus ratos en el gym y de su faceta como modelo, la cual se ha disparado gracias a esta nueva popularidad que agradece. “Me siento muy afortunado, y a la vez muy contento, es una oportunidad de una vez en un millón”.

Eso sí, Irvin quiere mantener los pies en la tierra y, a pesar de su repentina fama, él sigue trabajando todos los días en el supermercado con la misma energía que lo caracteriza. “Mis redes sociales explotaron, de la noche a la mañana explotaron. Quisiera agradecerles sus comentarios, sus likes, pero es algo que se salió de control. Procuro la humildad ante todo”, comentó el chico, quien disfruta mucho de atender a la gente.