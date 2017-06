Isabel Preysler responde rotunda cuando le preguntan por los rumores de embarazo de su hija Ana Porcelanosa reunió a numerosos rostros conocidos en la inauguración de su nueva tienda en San Sebastián de los Reyes (Madrid)

Isabel Preysler fue, sin duda, una de las grandes protagonistas de la inauguración de la nueva tienda de Porcelanosa en San Sebastián de los Reyes (Madrid). Después de varias semanas sin verla en un acto público, algo de lo que se ha estado hablando mucho últimamente en los medios, Isabel quiso ser fiel a su cita con la firma con la que mantiene una relación muy especial desde hace tantos años y compartió velada con una selecta lista de invitados entre los que se encontraban numerosos rostros conocidos, como la actriz Amaia Salamanca, la modelo Nieves Álvarez, Carmen Martínez-Bordíu, Pepe Barroso Jr. o Begoña García Vaquero y su marido, Pedro Trapote.

VER GALERÍA

"Habéis exagerado. No han sido dos meses", aseguró a los medios en la presentación de la nueva showroom de Porcelanosa, que explicó lo que ha estado haciendo durante este tiempo: "He estado en Estados Unidos con Mario y después he estado visitando a mis nietos, que están enormes y riquísimos. Hemos estado en Nueva York, y de ahí él se fue a Chicago y yo me fui a Miami".

- ¿Escondida? ¿Retirada? Te contamos en ¡HOLA! dónde está Isabel Preysler

Además de asegurar que su hija Chábeli es "la madre perfecta", Isabel aprovechó para hablar de cómo se presenta el verano: "De momento no tenemos planes fijos, pero espero que sea tranquilo, que no haya medusas ni paparazzis". ¿Y los planes de boda? Aunque muchos se sigan empeñando en que el 2017 podría ser el año en el que se anime a dar el gran paso con Mario Vargas Llosa, ella sigue diciendo lo mismo: "Nos veis que estamos muy bien como estamos, ¿no? ¿Pues entonces?". También quiso dar por zanjados los rumores que aseguraban que su hija Ana Boyer estaba embarazada. "¡Qué va! Por favor... No, no, en absoluto", respondió rotunda.

VER GALERÍA

Hablando de cómo se encuentra su hija Tamara, que parece que aún no ha encontrado a su príncipe azul, Isabel dijo entre risas: "Está sola porque quiere", y añadió: "Yo la veo perfectamente sola. A ella no le hace falta nadie". De hecho, parece ser que su soltería no es por falta de pretendientes: "Hay cantidad de chicos que conozco yo que quieren salir con ella y ella pasa totalmente", aseguró Isabel, que reconoció que su hija es "un poquito difícil".