Tras ser rescatada de las calles, esta perrita no puede dejar de sonreír, ¡y ahora hasta es famosa!

Con un grave problema de desnutrición, infecciones en la piel y una hernia. Así fue encontrada esta perrita en las calles de Fresno, en donde fue llevada a un refugio para ser tratada de sus afecciones mientras le encontraban un hogar. A 350 kilómetros de ahí, en Los Ángeles, Amy Matsushima buscaba en la red justamente un lugar para adopciones y, al ver la foto de aquella linda Pitbull, supo que era la adecuada.

Tras hacer una cita para conocerla, Amy condujo hasta Fresno y estando ahí, no dudó ni un instante en llevarse a Shortcake, como la bautizó. Así, viajaron juntas de regreso a su hogar y, para mantener a la gente del refugio al tanto de la salud de la perrita, la chica decidió crear una cuenta en Instagram, sin imaginarse del éxito que tendría con el resto de la gente.

VER GALERÍA

Y es que, desde que tiene una casa y el amor de su dueña, Shortcake no puede dejar de sonreír, lo que ha hecho súper divertidas sus fotos. “Es muy torpe, llena de sonidos y juguetona cuando no está durmiendo, pero incluso en ese momento no para de sonreír. De hecho, sonríe casi todo el tiempo”, ha contado Amy al Daily Mail luego de que el perfil en dicha red social consiguiera más de 11 mil seguidores.

Entre las cosas que más disfruta Shortcake está el jugar con otros perros, razón por la que Amy está considerando el mudarse a una casa más grande y así, tener espacio para adoptar a otro animalito y que su amiga tenga con quien estar cuando ella debe salir. Además, ha comenzado a aprovechar la popularidad de su mascota para invitar a más gente a adoptar y descubrir los increíbles seres que se pueden encontrar en un refugio.