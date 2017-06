¿Han hecho las paces Marta Sánchez y Carlos Baute? Tras la polémica que protagonizaron hace tres años a raíz de su éxito 'Colgando en tus manos', parece que vuelven a tener una relación cordial y hasta podrían estar preparando una nueva canción juntos

Hay que echar la vista atrás para recordar todo el revuelo que provocó una entrevista que Marta Sánchez concedió a un programa de televisión a finales de 2014, haciendo unas polémicas declaraciones sobre Carlos Baute y los problemas económicos que había tenido con él por los beneficios de la canción en el que colaboraron, Colgando en tus manos, con el que consiguieron un éxito arrollador tras su lanzamiento en noviembre del 2008. La artista se mostró dolida con la actitud del venezolano y aseguró: "Es un chico que tiene muchas armas para quedar bien con todo el mundo y ser simpático. Hace muy bien su papel. Él sabe dónde quiere llegar y va por ello, que es muy lícito".

Unas palabras que no gustaron nada a Baute, por lo que su respuesta no se hizo esperar y confesó sentirse "muy sorprendido” debido las “injustas, desacertadas y hasta ofensivas palabras” que vertió sobre él en el programa que entonces presentaba Risto Mejido, Viajando con Chester. Tras todo el revuelo, al poco tiempo Marta se disculpó con el cantante venezolano: "Carlos siempre te voy a estar agradecida hasta la muerte por haber hecho ese exitazo y tú lo sabes, perdóname si te ha sentado mal en algún momento alguna cosa que hay podido decir, no iba contra ti para nada, te mando un beso enorme, sabes que te aprecio, te admiro y te respeto”. Unas disculpas que Carlos aceptó inmediatamente, y es que siempre que ha sido preguntado por el tema ha dejado ver que el hacha de guerra estaba del todo enterrada.

Ahora que han pasado tres años de toda aquella polémica, parece que las aguas están más calmadas y los cantantes vuelven a tener una relación cordial. De hecho, ambos han acudido a un acto publicitario como imagen de la firma Zespri, donde les hemos visto compartiendo risas y confidencias. "Yo comenté una cosa que era una verdad. Yo nunca miento, desde que empecé mi carrera tengo el gran defecto de decir siempre las verdades que a veces no puedo o no debo. Una de ellas quizá fue ésta, pero es algo ajeno a la gestión de Carlos, digamos", explicó Marta a Europa Press durante la presentación. "No tengo nada que ver y yo quedé como el malo. Y es la industria, que lamentablemente en ese momento no hizo algo correcto con Marta", añadió Carlos.

"Tuve un mánager que nos robó a muchos artistas, 'Tibu', que estuvo en la cárcel. Estuvo gestionando esta colaboración y empezaron a haber unos problemas económicos bastante lamentables y notables, pero eso ya está olvidado", añadió la española, que lució un original vestido de Intropia, y aseguró que: "Fueron cuatro años de promoción, un año de gira, un año y medio haciendo televisión... Y hubo una química muy especial obviamente". "¡Hay química Marta! No la quites", exclamó Carlos. "Yo ya no...", le contestó ella entre risas.

"Hubo una química de trabajo. Soy un profesional en el escenario", concluyó Baute, que adelantó que le encantaría hacer una nueva colaboración con ella: "Tengo un tema que lo quiero terminar con Marta y que es un temazo. Lo que pasa es que yo ahora estoy en una onda más urbana, más latino".