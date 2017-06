¿Qué mejor manera de celebrar un trasplante de corazón que con un buen baile?

Una cirugía de trasplante de corazón no es sencilla y la recuperación es un tanto lenta, pero Amari Hall –de 15 años- no quería dejar de celebrar una nueva oportunidad de vida. El animoso chico fue grabado solo seis días después de su cirugía, haciendo un gran baile de celebración. Mientras daba una caminata con sus enfermeras y un cubrebocas sobre el rostro, Amari no resistió la tentación y comenzó a bailar para la lente de su tía.

“¡A veces en tus días obscuros necesitas que te animen! Cada semana el señor Amari desafía las expectativas y lucha como un verdadero guerrero…¡Baila, bebé, baila! Casi dos meses después de su trasplante. ¡Qué increíble es Dios a quien servimos!”, escribió su tía Charawn Hunter junto a uno de los videos.

Aunque en cada uno de los videos, Amari imprime el mismo entusiasmo, se puede ver la gran diferencia en su estado físico conforme avanza el tiempo. En el más reciente, desde su cama de hospital, Amari, hace su baile de celebración a la perfección. Sus doctores alrededor de él hacen lo propio y la habitación del hospital se convierte en una verdadera fiesta para celebrar su vida.

El fanático número 1 de Lebron James nació con una enfermedad congénita llamada síndrome del corazón izquierdo hipoplásico, por lo que antes de cumplir 2 años ya tenía 3 cirugías correctivas. Fue cuando cumplió 13 años que su salud se volvió a ver en riesgo y a finales del año pasado se hizo necesario el trasplante de corazón.

Desde el primer momento se mostró positivo, según ha contado su mamá a CNN. “Me vio y me dijo: ‘¿De qué tienes miedo?’ Es tiempo. Necesito que me hagan esto’”, fue la respuesta de Amari cuando le avisaron de su trasplante y a decir de sus pasos, con un nuevo corazón, su actitud no ha cambiado.