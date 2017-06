¡Wow! Esta pequeña ayudó al nacimiento de su hermanito y sus reacciones son tan increíbles como las imaginas

Jacee tiene sólo 12 años, sin embargo, ya ha vivido la mágica experiencia de ver nacer a un bebé: su hermano menor, a quien le dio la bienvenida a este mundo con gran asombro y felicidad, tras convertirse en la pequeña “asistente” del doctor. Según ha contado su madre, Dede Dellapenna, ella y su esposo Zack, estuvieron de acuerdo en que su hija presenciara el parto, aunque jamás se imaginaron lo increíble que sería ese instante para toda la familia.

“Me colocaron la epidural y estuve las siguientes 8 horas casi sin dolor. Cerca de las 8 de la noche, la epidural ya no estaba funcionando, pero podía pujar sin problemas. En ese momento, transformaron la cama y Jacee se mostró decepcionada porque no iba a poder ver debido a su estatura”, narró la madre a Love What Matters. Sin embargo, fue el mismo doctor quien le sugirió a la pequeña que se acercara y le ayudara a recibir al nuevo miembro de la familia.

Tras recibir el permiso de su papá, Jacee se acercó y, según contó Dede, cuando vio sus reacciones, olvidó un poco el dolor por el que estaba pasando y se concentró en su niña. “Concentrarme en su rostro mientras pujaba me ayudó muchísimo. El doctor Wolfe puso sus manos al lado de las de ella permitiéndole participar en todo el parto. Todos nos pusimos muy emocionales y nunca me sentí así en la vida. No todos los días tu niña de 12 años recibe a tu hijo más pequeño”, agregó Dede.

Mientras todo esto ocurría, Zack no perdió ni un solo instante con su cámara y ahora ha compartido las mejores imágenes más especiales del nacimiento de su hijo en Facebook. Gracias a ellas, hemos podido ver la felicidad de Jacee al ver a su hermanito por primera vez, con quien seguramente tendrá una conexión todavía más especial gracias a este instante que seguro, nunca olvidará.