Isabel Pantoja manda un mensaje a su fan más inesperado La artista, que prepara ya su próximo concierto en Sevilla, ha dirigido estas inesperadas palabras a una persona

Isabel Pantoja apenas se prodiga en público y está concentrada en preparar los conciertos que en los próximos meses la llevarán por España y también al otro lado del océano. Disfrutando del éxito de su disco Hasta que se apague el sol y del cariño de los suyos, Isabel ha dejado atrás el complicado pasado y se ha volcado en un futuro feliz. Un tiempo en el que la música y el cariño de sus fans están más presentes que nunca. De hecho ha sido precisamente este apoyo incondicional de sus seguidores el que ha provocado que la artista envíe un mensaje muy especial, algo que no hace habitualmente -sus últimas declaraciones las hizo en el programa El hormiguero-.

Fue tras escuchar a un pequeño de ocho años llamado Juan en Radiolé cuando se despertó la ternura de la intérprete. Este mini fan se declaró seguidor de Isabel y cantó uno de sus temas, Por la señal de la cruz, en la emisora, una actuación que provocó los aplausos del equipo. El detalle llegó a Isabel Pantoja que, está colgado en el blog de su club de fans oficial, le envió a Juan un mensaje. La entrada del blog, en la que se ha compartido además un vídeo en el que se escucha la aparición de Juan en la radio, dice lo siguiente: “Esta mañana en Radiolé, ocurría lo que a continuación podéis oír y que Isabel también oyó. Por ello, quiere mostrar públicamente su agradecimiento:

'Desde hace tiempo no he tenido un despertar tan bello, los niños son lo más bello del mundo... Gracias Juan, porque siendo tan pequeñito eres infinito en tu arte y tu corazón. Gracias por emocionarme al oírte cantar por mí, con esa maravillosa inocencia. Gracias por hacerlo tan bonito, tan afinado y con tanto corazón. Me has tocado el alma.

Enhorabuena a tus padres, son muy afortunados. Juan tenías que llamarte, pequeño artista, como mi padre... Gracias mi niño. Quiero aprovechar para dar las gracias también a mi amigo y gran profesional Joaquín Hurtado. Gracias por la labor que haces. Gracias por cuidar la música. Gracias por cuidarme. Isabel Pantoja'”.

VER GALERÍA

Unas palabras repletas de cariño y agradecimiento, y además con un sentido recuerdo a una de las personas más importantes en su vida, su padre. Los seguidores fieles de Isabel Pantoja tienen en su agenda varias fechas en las que podrán disfrutar de la música de la artista: el 24 de junio, en La Cartuja (Sevilla); el 7 de julio en la Plaza de toros de Murcia; el 28 de octubre, en Miribilla (Bilbao); el 13 de octubre en James L. Kinght Center (Miami); y el 15 de octubre en el Coliseo (San Juan de Puerto Rico). Mientras llega el momento de subir al escenario, la intérprete continúa con su rutina en Cantora, donde vive con su madre, y donde recibe, en ocasiones, las visitas de sus hijos y nietos. Estos hacen las delicias de su abuela y logran pintarle una sonrisa en el rostro cada vez que van a verla.