David Bustamante habla del amor: 'Cuando es de verdad nunca hay un final' El cantante habló de cómo se encuentra en esta etapa de su vida y confesó cuál es realmente su verdadero amor

Sereno, tranquilo y hablando con la sinceridad que siempre le ha caracterizado, David Bustamante acudió al programa presentado por Risto Mejide, All you need is love... o no, y tuvo que enfrentarse a la pregunta más comprometida, aunque también la más esperada, respecto a su comentada separación de Paula Echevarría. "Quiero saber cómo David Bustamante afronta una ruptura", le planteó Risto. El artista cántabro negó con la cabeza y respondió contundente: "No voy a hablar ni para bien ni para mal, te agradezco tu apoyo y cariño, pero jamás en la vida estaría ni un minuto en televisión si no es por los méritos propios de trabajar". Eso sí, David no dudó en hablar de cómo vive el el amor o el desamor: "Apasionadamente, absolutamente, sinceramente, sin ningún tipo de interés, apasionadamente, con sinceridad, con mimo, con respeto, admiración, como se debe vivir un amor, porque si vas para nada es tontería. Y cuando el amor es de verdad nunca hay un final".

Emocionado, Bustamante confesó realmente cuál es su amor verdadero: "Tú aprendes a amar cuando eres padre. Mi amor verdadero y el que nunca va a terminar nació el 17 de agosto de 2006", y continuó: "Uno cuando es papá, nos pasa una cosa curiosa a los hombres, nosotros no tenemos esos nueve meses para enterarnos. Ves una barriga, va creciendo, le cantas le dices cosas… es algo increíble, pero cuando te la presentan, es inexplicable que en la primera milésima de segundo darías tu vida sin pensar… darías la vida por ese ser. Hay algo más fuerte, sabes que es algo de ti y de esa persona a la que más no puedes querer, habéis creado eso. Es mágico y que el amor está en eso, en ser papás".

Durante su entrevista, David confesó que está "a tope, feliz, contento, trabajando un montón": "Me siento bien conmigo mismo que es lo importante. Me siento muy bien", y reconoció que ha habido muchas veces en las que ha tenido que subirse al escenario sin tener ganas de cantar: "Muchas veces, muchísimas veces. Las personas no somos robots, nos sentimos mal, tenemos disgustos y es difícil cuando estás triste por dentro, intentar alegrar a los demás".

Hablando de las relaciones en general, no solo las de pareja, Risto Mejide compartió con él una de sus frases favoritas: "Crecer es aprender a despedirse. Cuando te despides es cuando creces", le dijo. A lo que Bustamante añadió: "Es que si es de verdad no hay despedida. Una cosa es que no sigas teniendo las mismas rutinas, cuando alguien es de verdad no hay despedida. Y estará siempre ahí". "Una novia es otra cosa…", dijo David Guapo, que es uno de los colaboradores del programa. "Una cosa es la pasión y otra un sentimiento real, que ese nunca muere. Cuando tú no has hecho daño, esa persona siempre te va a querer y va a estar ahí. Si no siguen siendo amigas… algo estarás haciendo mal", añadió con sinceridad ante el aplauso de todos.

Antes de despedirse, David quiso terminar diciendo: "A mí tampoco me gusta ser tibio, simplemente defiendo las cosas en las que creo, porque todo lo que hago creo en ello, no hago nada por postureo, no hago nada por lo que piensen los demás, cada paso que doy en mi vida, en mi profesión, con los amigos y todo es de verdad. Nadie puede decir que soy de mentira".