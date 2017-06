Antes de partir, su papá le preparó un increíble regalo de cumpleaños

El padre de Johnathan Crow, un adolescente de Michigan, deseaba que su hijo tuviera un regalo muy especial cuando cumpliera 16 años, por ese motivo, organizó todo antes de fallecer para que el adolescente recibiera una sorpresa única en un día tan especial. El video del emotivo momento, filmado por su hermana mayor, ha dado la vuelta al mundo y hoy, con más de 7 millones de reproducciones, se ha convertido en un fenómeno viral.

Facebook: Chandler Mae Crow

Sin duda, lo más emotivo de esta historia no es el regalo, sino la persona que lo encargó, ya que el momento que recoge el vídeo, publicado en las redes sociales, ha sido uno de los más especiales para Johnny. El joven, que ese mismo día cumplía los 16 años, recibió lo que seguramente será el mejor regalo de su vida: una guitarra que su mismo padre escogió antes de fallecer. La sorpresa se llevó a cabo gracias a la hermana de Johnny, que fue la encargada de llevarlo a la tienda de música donde le entregaría una tarjeta de cumpleaños firmada por su padre. “Papá la compró para ti antes de dejarnos, es por tu cumpleaños”, le dice su hermana emocionada. “¡Feliz cumpleaños hermanito!”.

Junto a la publicación original en Facebook, Chandler -su hermana mayor- cuenta cómo fue que supo sobre el regalo secreto que su padre había preparado para el cumpleaños 16 de su hermano: “Hace aproximadamente un mes dejé a mi Johnny en sus lecciones de guitarra y uno de los increíbles instructores del lugar me dijo que había algo que necesitaba que viera. Cuando me mostró el regalo que mi padre había preparado, caí al piso sobre mis rodillas. Simplemente no podía creerlo, pero tuve que guardar el secreto hasta el día de su cumpleaños. Así que esta mañana desperté, recogí a mi hermano de la escuela y le tapé los ojos con una venda. Manejé hasta la escuela de música y este fue el resultado. Feliz cumpleaños número 16 hermanito, papá no podría estar más orgulloso de ti. Te amo más allá de las palabras”.

Al principio el adolescente parece un poco confundido, pero la escena culmina con él bañado en lágrimas después de descubrir que su papá le había comprado la guitarra que tanto tiempo había anhelado. Su padre trabajó como técnico en la misma tienda donde Johnny tomaba sus clases, así que sabía de primera mano que su hijo deseaba con todo su ser el Dean Razorback, una hermosa guitarra eléctrica que volvería loco a cualquier adolescente. Así que decidió comprarla en enero, pero murió repentinamente en abril y no tuvo la oportunidad de dársela en persona. Sin embargo, la tienda de guitarras se encargó de cumplir la voluntad de su padre y entre todos los involucrados orquestaron esta maravillosa escena.

“Un gran agradecimiento al Centro de Música de Port Huron, que ayudó a mantener vivo el sueño de mi papá", publicó su hermana en Facebook.

Mira el conmovedor momento aquí: