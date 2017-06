La reacción de este bebé al ver a Ariana Grande en su concierto por las víctimas de Mánchester se vuelve viral

Ariana Grande se rodeó de amigos y artistas durante el concierto One Love Manchester, en recuerdo de las víctimas del atentado en la ciudad británica. En su actuación, la cantante no pudo evitar las lágrimas, pero no fue la única: muchos no pudieron contener la emoción en este concierto en homenaje a los fallecidos y afectados en el ataque terrorista que tuvo lugar a las puertas de su concierto el pasado 22 de mayo.

En su perfil personal de Instagram, la artista ha compartido un vídeo en el que aparece un adorable bebé llorando mientras ve a Ariana Cantar. Unas emotivas imágenes que no han tardado en hacerse virales y acumulan millones de reproducciones.