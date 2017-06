Pelayo Díaz recuerda a David Delfín con un tierno mensaje El estilista y expareja del modisto ha querido recordarle una semana después de su fallecimiento

Este sábado se cumple una semana del fallecimiento del diseñador David Delfín a consecuencia del cáncer que le fue diagnosticado en 2016. Sus familiares y amigos, que poco a poco intentan volver a su día a día tras esta dura pérdida, siguen recordando al modisto a través de sus redes sociales. Esta vez ha sido Pelayo Díaz, ex pareja personal y profesional de Delfín, quien le ha recordado con una imagen en blanco y negro en la que ambos aparecen juntos, de la mano y desfilando en Cibeles.

Junto a ella, un emotivo mensaje: “Yo te estaba buscando entre el barullo del backstage para comprobar que estabas satisfecho con el desfile pero tú me sorprendiste agarrándome a la vez que corríamos escalera arriba y haciéndome salir a saludar contigo. Demostrando una vez más la generosidad que te caracteriza. Dijiste que esa colección era de los dos, pero hoy me doy cuenta que era de todos. De todos los que te queremos, de todos a los que nos has hecho enamorarnos de tu mundo, de tu alegría, y de tu entender que hay belleza allá donde uno mire, solo hay que mirar bien. Ese día estaba Bimba, ese día estaba Dunia y también ese día me dijiste que no me rindiera. Hasta siempre David, nunca me voy a rendir”.

Este recuerdo se une al del pasado domingo, cuando Pelayo, visiblemente afectado y tras visitar su capilla ardiente en el Museo del Traje de Madrid, escribió una pequeña carta al diseñador en la que abría su corazón. “Te voy a recordar siempre, nunca te voy a olvidar Tesoro mío. Mi Teniente, mi Capricho Andaluz, mi Nobody. No encuentro el significado a tanto dolor. No entiendo qué sentido puede tener que alguien como tú nos deje tan pronto. Eras valiente, fuerte y no temías a nada ni a nadie. Y cuanto me has enseñado sin que te dieras cuenta, pero he tomado nota de todo, David. Cuando hablabas se me paraba el mundo, cuando me tocabas se me paraba el corazón, pero cuando me miraste con aquellos ojos por primera vez me robaste el alma David... Te has llevado un buen pedazo de mí contigo, amor de mi vida”.

Pelayo también ha protagonizado el primer homenaje televisivo que ha recibido el diseñador, en el que también participó Mario Vaquerizo. "Además de un gran diseñador, era una persona que siempre generaba cosas bonitas", dijo el vocalista de Nancys Rubias y añadió "David es una persona muy generosa, es presente, presente, presente”.