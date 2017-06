Aunque no puede escuchar, Mandy ha revolucionado a la red con su voz al cantar

Al entrar a su audición en Britain’s Got Talent, Mandy parecía una competidora más pero sería al momento de presentarse que su historia cobraría fuerza. Mandy perdió totalmente la audición cuando tenía 18 años, hace una década, pero no su gusto por cantar. La chica de 29 años tuvo una enfermedad que deterioró sus órganos dejándola completamente sorda. Pero había comenzado a cantar desde los 4 años y no iba a dejar que nada la alejara de su gran amor.

Al principio del video, cuando Simon Cowell le preguntó su nombre, ella respondió inmediatamente aunque haciendo unas señas con la mano. Sería cuando Simon le preguntó quién era la señora que la acompañaba que se entendió que aquellas señas eran lenguaje de sordomudos, pues Mandy no puede escuchar, y la mujer era su intérprete. El famoso juez inmediatamente le preguntó si era sorda y fue en ese momento que Mandy compartió su historia.

Para poder seguir cantando, Mandy tuvo que aprender de vibraciones, razón por la que canta descalza para poder sentir el sonido a través del piso. Después de explicar eso a los jueces del programa que se encontraban perplejos, Mandy no podría haber dado una mejor interpretación. Como ella misma explica, su canción es sobre no darse por vencida, como ella llegó a hacerlo después de perder la audición.

La chica no solo canta, también toca instrumentos y compone, toda una virtuosa de la música, aun sin escucharla. La referencia de grandes músicos que no podían escuchar, como Beethoven, hacen que la historia de Mandy cobre sentido y la fuerza de la chica solo queda al descubierto al ver lo que ha logrado. Por eso, a nadie sorprendió cuando Simon decidió darle un pase automático a la etapa principal del famoso programa.