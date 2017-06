Esta adolescente tiene un mensaje muy importante sobre el mundo del lenguaje de señas

Esta joven tuvo una increíble experiencia y quiso contarla a través de un video que ha conmovido a las redes sociales. La dulce historia se ha vuelto viral y no sólo ha causado reacciones positivas, sino que ha logrado crear consciencia sobre el silencioso mundo del lenguaje de señas y los constantes retos a los que se afrontan las personas con discapacidad auditiva.

El video, titulado “An important story” (una historia importante), fue compartido por Juliet Lyan, y ha alcanzado más de 7 millones de reproducciones. Esta joven puertorriqueña, que habla español, inglés y lenguaje de señas, vivió una experiencia en el restaurante donde trabaja que la motivó a contar su historia, con la firme intención de concientizar al público sobre la importancia de la inclusión y la tolerancia.

La joven, que ahora es una famosa Youtuber, publicó en su blog lo siguiente:

“Hola gente hermosa, soy Juliet. Hoy el video es diferente porque algo importante me pasó la semana pasada y quiero compartirlo con ustedes. Tomé clases de lenguaje de señas en preparatoria durante 3 años, así que entiendo la mayoría de él. Trabajo en un restaurante y tengo que interactuar con la gente a diario. Hace unos días, un hombre llegó al restaurante, se acercó a la línea y empezó a señalar lo que quería sin decir una palabra. Me di cuenta y me llamó la atención; fue extraño porque algunas personas no saben inglés, que está bien, pero la mayoría de la gente sabe español en su lugar.

Caminé hasta el hombre y pregunté en inglés si podía ayudar. El hombre siguió mirando hacia abajo, sin notarme. Traté de preguntarle en español, pero él continuó mirando sólo señalando lo que quería. Entonces noté que él hizo la seña de la palabra “carne” para sí mismo y me di cuenta de que tal vez este hombre era sordo.

Decidí intentar hacer señas con él. Le dije: "Perdón, ¿haces lenguaje de señas?" El hombre levantó la vista y me dedicó una sonrisa brillante. Él respondió: "¡Sí, hablo con señas! ¿Tu eres sorda?" Respondí: "No, puedo oír, pero tomé una clase de ASL en secundaria durante 3 años, así que entiendo!" Estaba tan feliz de que alguien en el mundo auditivo quisiera saber acerca de su cultura.

Antes de que él se fuera, giró y me dijo que era agradable conocer gente que amara el mundo de los sordos. Les quise contar esta historia porque me recordó que todos vivimos en el mismo mundo. Tenemos diferentes vidas y eso nos hace hermosos, pero la comunidad sorda es enorme y es increíble saber cómo comunicarse con ellos. Ahora amo más el lenguaje de señas porque sé que puedo conocer a aquellos que sienten que no pertenecen, y decirles que el mundo de auditivo los ama también.”

Juliet afirma que su misión es inspirar a otros para que el mundo empiece a ver un lado más positivo de sus acciones, “Creo que todos necesitamos ser más positivos y sonreír un poco más seguido”, declaró en uno de sus videos posteriores. “Quiero ver más sonrisas, más felicidad y más risas”.

Ahora esta increíble adolescente ha lanzado un nuevo video donde enseña algunas de las señales más relevantes para que aquellos que quieran, puedan aprender y comenzar a interesarse un poco más por este interesante y no tan conocido mundo del lenguaje de señas.

Mira el video original aquí: